WSJ: USA soovib aasta lõpuks muuta Kuuba režiimi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et pärast Nicolas Maduro vahistamist otsib USA Kuuba võimude seast inimesi, kellega sõlmida kokkulepe, mis võiks aasta lõpuks viia kommunistliku režiimi kukutamiseni.

Maduro režiimi naftaraha aitas varem hädas Kuuba majandusel pinnal püsida. Trumpi administratsioon eeldab nüüd, et Kuuba majandus on kokkuvarisemise äärel. Trump teatas 11. jaanuaril, et Kuuba jäi naftarahast ilma ning Kuuba režiim peaks sõlmima kokkuleppe.

Ühe USA ametniku sõnul otsib Washington nüüd Kuuba valitsuse seast inimesi, kes oleksid valmis sõlmima tehingut.

Ühendriikide väed võtsid Maduro kinni 3. jaanuaril ning allikate teatel ulatas ka toona üks Venezuela siseringi inimene USA-le abikäe.

Kuubal on samas rängim majanduskriis pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Hinnad kasvavad hüppeliselt ja puudu on nii toidust, ravimeist, kütusest ja paiguti isegi joogiveest. Inimesed põgenevad riigist, olukord läheb aga üha hullemaks. Ökonomistide sõnul võib Kuubal lähiajal nafta täielikult otsa saada, mis tooks kaasa majanduse totaalse kokkuvarisemise.

"Kuuba valitsejad on saamatud marksistid, kes on oma riigi hävitanud. Maduro langemine oli neile suur tagasilöök. Kuuba peaks sõlmima leppe enne, kui on liiga hilja," ütles üks asjaga kursis olev Valge Maja ametnik.

USA välisministeerium on samuti öelnud, et Ameerika riikliku julgeoleku huvides on, et Kuubat juhiks pädev demokraatlik valitsus. See valitsus ei võõrustaks siis Ühendriikide vastaste sõjaväe- ja luureteenistusi.

Mõned ametnikud ütlesid, et Trumpi administratsioon loobub varasematest režiimivahetuse strateegiatest. Selle asemel püütakse võimaluse korral teha tehinguid ja kasutada ära tekkivaid võimalusi. Viidatakse just Venezuelale, kus pärast Maduro vahistamist jäid mitmed tippjuhid edasi ametisse, vahendas The Wall Street Journal.

Kuuba kommunistlik režiim on samas aastakümneid suutnud vastu seista USA survele. 1950. aastatel Kuuba revolutsiooni juhtinud Fidel Castro tuli võimule juba 1959. aastal. 2006. aastal andis ta võimu üle oma vennale Raúl Castrole. Meedias levivad väited, et tegelik võim riigis kuulub endiselt 94-aastasele Raúl Castrole ning praegune president tegutseb tema alluvuses.

Vaatlejad leiavad seetõttu, et Venezuela käiku on Kuubal raskem korrata, kuna viimane on stalinistlik üheparteiriik, kus puudub toimiv kodanikuühiskond. Venezuelas on siiski olemas reaalne opositsiooniliikumine ning seal on toimunud suuri võimudevastaseid meeleavaldusi.

"Need tüübid (Kuuba kommunistid) on kindlasti kõvem pähkel. Pole kedagi, kes sooviks töötada USA poolel," tõdes Obama administratsiooni endine ametnik ja Kuuba ekspert Ricardo Zúñiga