Esitamata jäänud aruanne sai mullu saatuslikuks üle 4500 ettevõttele

Majandus
Äriregister.
Äriregister. Autor/allikas: ERR
Majandus

Eelmise aasta jooksul kustutati äriregistrist 12 687 ettevõtet, millest 4764 järelevalve tulemusel. Viimastest valdava osa ehk üle 4550 registrist kustutamise põhjuseks oli esitamata jäetud majandusaasta aruanne, kuid 212 ettevõtet kustutati kontaktisiku esitamata jätmise tõttu.

Märkimisväärselt hoogsam oli ettevõtete kustutamine 2024. aastal. Toona kustutati neid registrist 38 783, millest üle 31 000 järelevalve tulemusel.

Järsu hüppe põhjuseks oli 2023. aasta veebruarist jõustunud äriregistri seadus, mis andis võimaluse need juriidilised isikud, kes enam ei tegutse, kiiremini registrist kustutada ning paranesid ka järelevalve võimalused, et teha kindlaks, kas ettevõtted oma majandusaasta aruanded õigeks ajaks esitavad.

Kui seni kulus registripidajal järelevalveks ligi kaks aastat, siis nüüd saabuvad aruande esitamata jätmise tagajärjed juba paari kuuga.

Selle tagajärjel oligi ülemöödunud aasta erandlik, sest kui harilikult ületab aasta jooksul loodud uute juriidiliste isikute arv nende ettevõtete hulga, mis kustutati, siis 2024. aastal kustutati ettevõtteid rohkem kui neid registrisse kanti. Aastaga kahanes juriidiliste isikute arv toona ligi 10 000 võrra.

Põhjus, miks juriidiline isik registrist kustutatakse, on suurel osal juhtudest majandusaasta aruande esitamata jätmine, kuid kustutada saab ettevõtet üksnes juhul, kui sellel ei ole vara, ta ei osale üheski käimasolevas kohtu-, kriminaal- ega täitemenetluses ning valdkonna eest vastutavad asutused on andnud registrist kustutamisele oma nõusoleku.

Seadusemuudatus, mis võimaldab juriidilisi isikuid kergemini registrist kustutada, annab samas neile võimaluse oma ühingu ennistamiseks, juhul kui kustutamise aluseks oli puuduv aruanne või kontaktisik ning ühing need puudused kõrvaldab.
Eelmisel aastal ennistati 846 juriidilist isikut, 2024. aastal oli ennistatud ettevõtteid 1558. Ennistamine on võimalik kuni kolme aasta jooksul pärast kustutamist.

2024. aasta majandusaasta aruande esitamise tähtaeg kukkus suuremal osal ettevõtetest mullu juuni lõpus, kuid 22. jaanuariks oli 45 920 ettevõttel jätkuvalt see esitamata. Kuupäev on oluline põhjusel, et aruandeid esitatakse äriregistrile peaaegu iga päev ehk need arvud on pidevas liikumises.

Õigeks ajaks esitatud aruannete esitamise arv on kasvanud: võrreldes eelmise aastaga on seda teinud üle viie protsendi rohkem ettevõtteid, kes selleks kohustuvad. Täpselt tähtajaks ehk juuni viimaseks päevaks esitas mullu aruande 13 protsenti kõigist kohuslastest.

Registreeritud uute ettevõtete arv on aasta-aastalt olnud üsna stabiilne: äriregistri andmetel on alates 2016. aastast igal aastal üle 20 000 ettevõtte asutatud. Mullu kanti neid äriregistrisse 28 329, 2024. aastal oli neid 28 786 ja aasta enne seda 26 120.

Rekordaasta ettevõtete asutamise poolest oli 2018, mil neid lisandus lausa üle 35 000 ning põhjuseks oli seadusemuudatus, mille tõttu lõi riik varem korteriomanike ühisuse vormis majandanud korteriomanditele korteriühistud.

Toimetaja: Karin Koppel

Viimased teleuudised

