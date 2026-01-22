X!

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri

Prantsusmaa kopter varilaevastiku aluse kohal
Prantsusmaa kopter varilaevastiku aluse kohal
Prantsuse merevägi hõivas neljapäeval Vahemerel liitlaste abiga tankeri, mis arvatavalt kuulub Venemaa varilaevastikku, teatas president Emmanuel Macron.

"Täna hommikul sisenes Prantsuse merevägi pardale ja otsis läbi Venemaalt pärit naftatankeri, mille suhtes kehtivad rahvusvahelised sanktsioonid ning mida kahtlustatakse vale lipu all sõitmises," teatas ta sotsiaalmeedias.

"Operatsioon viidi läbi Vahemere avamerel mitme meie liitlase toetusel," lisas ta, märkides, et alus on ümber suunatud.

"Me ei lase midagi läbi," ütles Macron ta ning lisas, et varilaevastiku tegevus aitab rahastada agressioonisõda Ukraina vastu.

Kohalike merevõimude teatel hõivas merevägi Hispaania ja Maroko vahelistes vetes naftatankeri nimega Grinch.

Pärast meeskonna pardale sisenemist kinnitas dokumentide kontroll kahtlusi lipu korrektsuse osas, teatas Vahemere mereprefektuur.

Prefektuur lisas, et riigi merevägi eskordib laeva edasiseks kontrollimiseks ankrupaika.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

