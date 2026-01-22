X!

Trump esitas pangale JPMorgan Chase viie miljardi dollari suuruse kahjunõude

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Peng Ziyang/Xinhua via ZUMA Press
USA president Donald Trump kaebas panga JPMorgan Chase'i ja selle tegevjuhi Jamie Dimoni kohtusse, nõudes väidetava poliitiliselt motiveeritud kontode sulgemise eest viit miljardit dollarit kahjutasu, kirjutab Fox Business.

Trump oli olnud JPMorgani klient aastakümneid ning tema ja ta sidusettevõtted on hagi kohaselt panga kaudu liigutanud sadu miljoneid dollareid.

Trumpi advokaadi  Alejandro Brito sõnul muutus osapoolte suhe jäädavalt 19. veebruaril 2021, kui pank teatas väidetavalt ilma hoiatuse või provokatsioonita Trumpile ja tema ettevõtetele, et mitu nende kontrolli all olevat ja aktiivselt kasutatavat kontot suletakse vaid kaks kuud hiljem, 19. aprillil 2021.

"JPMC ühepoolne otsus tulenes poliitilistest ja sotsiaalsetest ajenditest ning JPMC põhjendamatutest woke-uskumustest, et neil on vaja distantseeruda president Trumpist ja tema konservatiivsetest poliitilistest vaadetest," kirjutas advokaat.

"Sisuliselt jättis JPMC hageja pangateenustest ilma, sest uskus, et toonane poliitiline tuul soosis seda," seisab hagis. "Lisaks märkimisväärsele rahalisele ja mainekahjule, mida hagejad ja nende sidusettevõtted kannatasid, juhib JPMC hoolimatu otsus USA finantsasutuste kasvavat trendi lõigata tarbija pangateenustest ära, kui tema poliitilised vaated lähevad vastuollu finantsasutuse omadega."

Hagis väidetakse lisaks, et JPMorgan Chase ja Dimon on ebaseaduslikult ja põhjendamatult avaldanud mustas nimekirjas president Trumpi, Trump Organizationi ja selle sidusettevõtete ning Trumpi perekonna nimed.

Väidetavalt on see must nimekiri kättesaadav föderaalselt reguleeritud pankadele ning koosneb isikutest ja ettevõtetest, kellel on ajalugu kuritarvitustega või kes ei täida pangandusreegleid.

Trumpi meeskond süüdistab panka ebaausas ja eksitavas kaubandustavas, märkides, et pangal puudus selleks seaduslik alus ning nad teadsid, et see sunnib teisi pangandusasutusi nendega mitte tegemist tegema – ja nii ka juhtus.

Trump süüdistab JPMorgan Chase'i ja Dimoni ka ärialases laimus, Florida ebaausate ja eksitavate kaubandustavade tõkkestamise seaduse rikkumises ning hea usu ja ausa asjaajamise põhimõtte rikkumises.

Trump nõuab vandekohtunike kohut.

President vihjas hagile nädalavahetusel postituses platvormil Truth Social.

"Kaeban JPMorgan Chase'i järgmise kahe nädala jooksul kohtusse, kuna nad jätsid mind ebaõigesti ja kohatult pangateenustest ilma pärast 6. jaanuari protesti – protesti, mis osutus protestijate jaoks õigeks," kirjutas Trump. "Valimised olid VÕLTSITUD!"

Trump on intervjuudes öelnud, et JPMorgan Chase andis talle 2021. aasta alguses 20 päeva aega sadade miljonite dollarite üleviimiseks ja sulges seejärel kontod. Samuti väitis ta, et Bank of America keeldus hiljem suurtest sissemaksetest.

JPMorgan Chase'i pressiesindaja Trish Wexler ütles varem Foxile antud avalduses: "Meil on privileeg teenindada enam kui 80 miljonit ameeriklast ja nõustume, et kellegi kontot ei tohiks kunagi sulgeda poliitiliste või usuliste veendumuste tõttu."

Dimon eitas 2025. aastal, et pank sulgeks konservatiivide kontosid poliitilistel põhjustel, kuid möönis, et ranged regulatsioonid võivad põhjustada inimeste teenustest ilmajätmist.

2025. aastal kaebas Trump Organization kohtusse ka Capital One'i, süüdistades panka enam kui 300 ettevõtte ja pereliikmete konto põhjendamatus sulgemises 2021. aastal. Capital One eitas süüdistusi poliitilistes motiivides.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Fox Business



