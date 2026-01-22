Reedel tuleb külma juurde

Selle keskmed olid Iirimaa lõunarannikul ja Sitsiilia rannikul, kus tuli rohkelt sademeid. Uus jõulisem kese liikus aga Atlandilt Hispaania looderanniku suunas, mille servas tekitas tugevam tuul suuri laineid ja sadas nii vihma kui ka lörtsi. Ida- ja Põhja-Euroopas oli ilm kuivem ja jätkuvalt mõõdukalt külm ning seda kõrgrõhuala tõttu, mis ulatus Venemaalt Skandinaaviasse.

Reedel liigub idapoolne kõrgrõhuala lõuna poole ja mõjutab meie ilma enam. Olulist sadu oodata pole ja külma kandub juurde – pilvise taeva all on külma 10 kraadi, selgema taeva all langeb õhutemperatuur –15 kraadini. Laupäeval on suurem osa Skandinaaviast, Soomest ja ka Baltimaadest idapoolse kõrgrõhkkonna servaga kaetud. Ilm on vaikne, peamiselt sajuta ja lisandub miinuskraade.

Öö tuleb pilves selgimistega ja on peamiselt sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul, saartel ja läänerannikul ida- ja kagutuul 5–10, iiliti 15 m/s. Külma on 7 kuni 16 kraadi, saarte rannikul kuni viis kraadi.

Ka reede hommik on olulise sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul, saartel ja läänerannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku –8 kuni –17 kraadi, saartel on külma 5 kuni 10 kraadi.

Päev pilvkattesse muutusi ei too ning sadusid oodata pole. Idakaare tuul puhub 1–7, saartel ja läänerannikul iiliti 13 m/s ning külma on 5 kuni 12 kraadi.

Nädalavahetus tuleb krõbekülm. Kui laupäeva öösel on kuni –16, Ida-Eestis kohati kuni –21 kraadi ja päeval –8 kuni –14 kraadi, siis pühapäeval langeb mandri öine õhutemperatuur –20 kuni –26 kraadini ja saartel on külma kuni 12 kraadi. Päeval on keskmiselt –16 kraadi, saartel jätkuvalt veidi soojem. Olulist sadu oodata pole ja tuul on õnneks nõrk. Nädala alguseks lubab prognoos kohatist nõrka lund ja õhutemperatuur pisut tõuseb. Päevased külmakraadid jäävad siiski 7 kuni 14 kraadi vahele.