Lippus: tundub, et Kõlvart üritab Tallinnas opositsiooni vaigistada

Madle Lippus
Madle Lippus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Hoolimata sellest, et sotsiaaldemokraadid vahetasid oma kandidaati Tallinna volikogu teise aseesimehe kohale, ei tulnud tema toetuseks võimuliidult hääli ning see koht jäi endiselt vakantseks. Sotside Tallinna piirkonna juhi Madle Lippuse sõnul jääb koalitsiooni käitumine nende jaoks arusaamatuks.

Tallinna linnavolikogu seekordsel istungil oli taas päevakorras volikogu teise aseesimehe valimine, kuid kuivõrd äravalimiseks vajalikke hääli koalitsioonilt ehk Keskerakonna ja Isamaa fraktsioonilt ei tulnud, jäi teine aseesimees endiselt valimata.

See juhtus vaatamata sellele, et sotsiaaldemokraadid, kellele suurima opositsioonifraktsioonina tava järgi teise aseesimehe koht peaks kuuluma, vahetasid istungile eelnenud ööpäeva jooksul oma kandidaati: kui varem oli selleks endine linnapea Jevgeni Ossinovski, siis neljapäevasel istungil esitasid sotsid kandidaadiks endise abilinnapea ja sotside Tallinna piirkonna juhi Madle Lippuse.

Lippus sai hääletusel 26 häält, vaja oleks oleks olnud volikogu koosseisu enamust ehk 79-kohalises Tallinna volikogus vähemalt 40 häält.

Opositsioonil on volikogus kokku 31 kohta, kellest puudus hääletuse ajal kuus saadikut. Seega opositsiooni kokkulepe pidas ja kõik kolm fraktsiooni (SDE, Reformierakond, Parempoolsed) toetasid teise aseesimehena sotside kandidaati ehk Lippust.

Puudu jäid aga vajalikud hääled võimuliidust. Et Keskerakonna juht ja linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart oli kolmapäeval ERR-ile öelnud, et nende fraktsioon oli juba varem otsustanud, et Ossinovskit nad teise aseesimehe kohale ei toeta ja nende eeldus on, et samamoodi käitub ka koalitsioonipartner Isamaa, siis tegid sotsid kiiresti otsuse, et nad esitavad kandidaadiks hoopis Lippuse. Kuid see mängu ei muutnud.

Lippus ütles ERR-ile, et sellest saab järeldada, et Keskerakonna jaoks polnud probleem Ossinovski ega teise aseesimehe valimise blokeerimises.

"Igati mõistlik oli mind esitada, sest olen ju sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht. Üllatuslikult ei saanud ka mina toetust. Tõenäoliselt asetub see (Keskerakonna vastuseis) laiemasse konteksti, et asi pole vaid teises aseesimehes. Pigem on küsimus on, mis on Kõlvarti plaan – kui ta ei taha sotsidele seda kohta anda, et kas me peame ükshaaval kõik opositsiooni saadikud sellele kohale esitama," lausus Lippus.

"Tundub, et Kõlvart üritab opositsiooni vaigistada, et opositsioon ei saaks oma tööd teha," nentis ta.

Lippus tõi näiteks eelarvestrateegia, mis tava järgi esitatakse volikogule arutamiseks koos eelarvega, kuid uus linnavõim, tuues põhjuseks soovi eelarvestrateegiasse süveneda, on selle esitamise lükanud kevadesse, nagu ütles ERR-ile linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa).

"Aga see eelarve teeb ju eelarvestrateegiat muutvaid otsuseid, nii et see on üsna jabur olukord," märkis Lippus.

Ossinovski saatis sel nädalal vastava arupärimise ka Raudsepale, kus muu hulgas nõudis, et eelarve menetlemine peatataks. Raudsepp vastas mõni päev hiljem Ossinovskile, et volikogule esitatud eelarve võimaldab linnavolikogul hinnata eelarvesse kavandatud kulutuste mõju linna eelarvele ja finantsseisule ning annab ülevaate, kas need on pikemas perspektiivis jätkusuutlikud.

Raudsepp lisas, et ka regionaal- ja põllumajandusministeeriumi hinnangul ei ole eelarvestrateegia puudumine takistuseks tänavuse eelarve menetlemisel ega vastuvõtmisel.

Ka volikogu infotund jäeti ära

Lippuse sõnul on lisaks eelarvestrateegia esitamata jätmisele võimuliit teinud volikogus ka teisi kummalisi käike: näiteks ei toimunud sel neljapäeval enne volikogu istungit tavapärast infotundi, kus volikogu liikmed saavad linnavalitsuse liikmetelt aru pärida.

"Põhjenduseks toodi, et linnavalitsus on alles nii värske, et nad ei oska veel kõigest rääkida. Aga eelarve nad ju ometi kokku panid," ütles Lippus.

Kui Lippus küsis Kõlvartilt , kas selle kõigega üritatakse opositsiooni vaigistada, vastati talle, et ka eelmiste volikogu koosseisude ajal jäi samamoodi mõnikord infotund ära.

"Jah, see vastab tõele, aga see oli siis opositsiooni ja koalitsiooni kokkulepe, et antud päeval pole mõistlik seda teha. Aga me oleme väga huvitatud, et infotunnid praegu toimuks. Näiteks tahaks küsida valdkonna eest vastutavalt abilinnapealt küsida, mis saab Tallinna haiglast. Sellele ei vasta keegi," lausus Lippus.

