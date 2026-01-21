X!

Teise aseesimehe saaga saab Tallinna linnavolikogus ilmselt jätku

Eesti
Mihhail Kõlvart ja Jevgeni Ossinovski Tallinna linnavolikogus.
Mihhail Kõlvart ja Jevgeni Ossinovski Tallinna linnavolikogus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kuigi Tallinna linnavolikogu neljapäevase istungi päevakorras on taas opositsioonile kuuluva teise aseesimehe valimine, siis vaatamata opositsiooni kindlameelsusele ei pruugi äravalimiseks vajalikke hääli koalitsioonist ka sel korral tulla.

Tallinna linnavolikogus on juhatuses paigas mõlemad koalitsioonile kuuluvad kohad: volikogu esimees on Mihhail Kõlvart (Keskerakond) ja esimene aseesimees Sven Sester (Isamaa).

Endiselt on valimata aga tava järgi opositsioonile kuuluv teine aseesimees. Ühel korral on see punkt volikogu päevakorras olnud, kuid võeti sealt sotsiaaldemokraatide soovil istungi algul välja.

Teise aseesimehe koht kuulubki kolme opositsioonifraktsiooni – sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Parempoolsete – kokkuleppe järgi suurimale opositsioonifraktsioonile ehk sotsiaaldemokraatidele. Sotside kandidaat sellele kohale on endine linnapea Jevgeni Ossinovski.

Sel neljapäeval minnakse taaskord katsele, et teine aseesimees ära valida. Ossinovski ütles ERR-ile, et sotside fraktsioon esitas teise aseesimene valimise päevakorda, kuid mis saab olema tulemus, praegu ei tea.

Nimelt on vaja teise aseesimehe valimiseks volikogu koosseisu enamuse toetust, mis tähendab 79-kohalises Tallinna volikogus vähemalt 40 poolthäält ja seda, et osa hääli peab tulema ka koalitsioonist.

Ossinovski sõnul on sotsiaaldemokraadid veidi koalitsioonifraktsioonidega ehk Keskerakonna ja Isamaaga suhelnud, kuid mingit kindlust, et sealt hääli tuleb, praegu pole.

"Oleks ka koalitsiooni poolt väärikas see asi ära teha. Aga hetkeseisuga sellist kindlust ei ole (et saab ära valitud)," lausus Ossinovski.

Kuigi ka opositsiooni sees on juba esimesed arusaamatused läbi elatud – linnaosakogude juhatuse valimisel tuli välja, et väljaspool volikogu kokkulepped ei pea –, siis kinnitasid nii Reformerakond kui ka Parempoolsed ERR-ile, et nemad seisavad sotside kandidaadi ehk Ossinovski taga.

"Loomulikul oleme sotside kandidaadi poolt. Me oleme kokkulepetest pidanud kinni algusest peale," ütles Parempoolsete fraktsiooni juht Indrek Luberg.

"Me oleme kogu aeg öelnud, et volikogu tasemel opositsiooni kokkulepped peavad ja et me toetame sotsiaaldemokraatide kandidaati," lausus Reformierakonna fraktsiooni juht Maris Lauri.

Kõlvart: me ootasime opositsiooni neli kuud

Kuid, nagu tuleb välja, pole koalitsioon sugugi lahke oma hääli Ossinovskile andma. Kõlvart ütles ERR-ile, et Keskerakonna fraktsioon on teinud varem otsuse, et Ossinovskile poolthääli ei anta.

"Ametlikult me ei tea, kes on kandidaat. Aga Ossinovski osas on meie fraktsioonil otsus olemas – kuigi tava järgi kuulub see koht opositsioonile, siis Ossinovski puhul on otsus, et me ei hääleta poolt," lausus Kõlvart.

"See, et see punkt pandi päevakorda, oli sotside initsiatiiv, ja kui juba palve esitati, siis sai pandud päevakorda. Aga mis homme (neljapäeval – toim.) saab, seda ei oska ennustada," lisas ta.

Kuid Ossinovski saaks ära valida ka Isamaa fraktsiooni poolthäältega.

"Me lähtume sellest, et meil on ühine seisukoht oma koalitsioonipartneriga," nentis Kõlvart.

Üks põhjus, miks Keskerakonnas nii tõrges ollakse, peitub lähiajaloos: eelmise linnavalitsuse ajal, mil Keskerakond oli opositsioonis ning teise aseesimehe koht kuulus neile, pidid nad pikalt ootama, et volikogu lõpuks nende kandidaadi ära valiks.

"Me ootasime seda neli kuud," ütles Kõlvart.

Ossinovski sõnul ei seisnud toona asjad sotsiaaldemokraatide taga.

Tallinna volikogu teise aseesimehe hüvitiseks on kuus veidi alla 4100 euro.

Keskerakonnal on 79-liikmelises volikogus 37 ja Isamaal 11 kohta. Opositsiooni kuuluvad Tallinna volikogus sotsiaaldemokraadid (17 kohta volikogus), Reformierakond (kaheksa kohta) ja Parempoolsed (kuus kohta).

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:24

Telia telepakettidest kaob HBO

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Raik: poliitika Narvas – see on nagu Ameerika mäed

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

15:52

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

15:50

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jonatan Vseviov

15:48

Saksa võimud vahistasid Vene heaks luuramises kahtlustatava naise

15:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Satu Rämö "Hildur"

15:36

Ossinovski nõuab Tallinna linnaeelarve menetluse peatamist Uuendatud

15:35

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

15:52

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

09:07

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

07:29

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

ilmateade

loe: sport

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

15:30

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu Uuendatud

15:19

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

loe: kultuur

15:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Satu Rämö "Hildur"

15:03

Arvustus. "Hamnetile" on lihtne auhindu anda

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

loe: eeter

14:31

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

11:32

Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

10:51

Vikerraadio on jätkuvalt kuulatuim raadiojaam Eestis

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

09:45

Kaugmaa õhutõrje tulevik selgub kevadel

09:25

Raadiouudised (21.01.2026 09:00:00)

20.01

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo