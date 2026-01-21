Teise aseesimehe saaga saab Tallinna linnavolikogus ilmselt jätku

Kuigi Tallinna linnavolikogu neljapäevase istungi päevakorras on taas opositsioonile kuuluva teise aseesimehe valimine, siis vaatamata opositsiooni kindlameelsusele ei pruugi äravalimiseks vajalikke hääli koalitsioonist ka sel korral tulla.

Tallinna linnavolikogus on juhatuses paigas mõlemad koalitsioonile kuuluvad kohad: volikogu esimees on Mihhail Kõlvart (Keskerakond) ja esimene aseesimees Sven Sester (Isamaa).

Endiselt on valimata aga tava järgi opositsioonile kuuluv teine aseesimees. Ühel korral on see punkt volikogu päevakorras olnud, kuid võeti sealt sotsiaaldemokraatide soovil istungi algul välja.

Teise aseesimehe koht kuulubki kolme opositsioonifraktsiooni – sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Parempoolsete – kokkuleppe järgi suurimale opositsioonifraktsioonile ehk sotsiaaldemokraatidele. Sotside kandidaat sellele kohale on endine linnapea Jevgeni Ossinovski.

Sel neljapäeval minnakse taaskord katsele, et teine aseesimees ära valida. Ossinovski ütles ERR-ile, et sotside fraktsioon esitas teise aseesimene valimise päevakorda, kuid mis saab olema tulemus, praegu ei tea.

Nimelt on vaja teise aseesimehe valimiseks volikogu koosseisu enamuse toetust, mis tähendab 79-kohalises Tallinna volikogus vähemalt 40 poolthäält ja seda, et osa hääli peab tulema ka koalitsioonist.

Ossinovski sõnul on sotsiaaldemokraadid veidi koalitsioonifraktsioonidega ehk Keskerakonna ja Isamaaga suhelnud, kuid mingit kindlust, et sealt hääli tuleb, praegu pole.

"Oleks ka koalitsiooni poolt väärikas see asi ära teha. Aga hetkeseisuga sellist kindlust ei ole (et saab ära valitud)," lausus Ossinovski.

Kuigi ka opositsiooni sees on juba esimesed arusaamatused läbi elatud – linnaosakogude juhatuse valimisel tuli välja, et väljaspool volikogu kokkulepped ei pea –, siis kinnitasid nii Reformerakond kui ka Parempoolsed ERR-ile, et nemad seisavad sotside kandidaadi ehk Ossinovski taga.

"Loomulikul oleme sotside kandidaadi poolt. Me oleme kokkulepetest pidanud kinni algusest peale," ütles Parempoolsete fraktsiooni juht Indrek Luberg.

"Me oleme kogu aeg öelnud, et volikogu tasemel opositsiooni kokkulepped peavad ja et me toetame sotsiaaldemokraatide kandidaati," lausus Reformierakonna fraktsiooni juht Maris Lauri.

Kõlvart: me ootasime opositsiooni neli kuud

Kuid, nagu tuleb välja, pole koalitsioon sugugi lahke oma hääli Ossinovskile andma. Kõlvart ütles ERR-ile, et Keskerakonna fraktsioon on teinud varem otsuse, et Ossinovskile poolthääli ei anta.

"Ametlikult me ei tea, kes on kandidaat. Aga Ossinovski osas on meie fraktsioonil otsus olemas – kuigi tava järgi kuulub see koht opositsioonile, siis Ossinovski puhul on otsus, et me ei hääleta poolt," lausus Kõlvart.

"See, et see punkt pandi päevakorda, oli sotside initsiatiiv, ja kui juba palve esitati, siis sai pandud päevakorda. Aga mis homme (neljapäeval – toim.) saab, seda ei oska ennustada," lisas ta.

Kuid Ossinovski saaks ära valida ka Isamaa fraktsiooni poolthäältega.

"Me lähtume sellest, et meil on ühine seisukoht oma koalitsioonipartneriga," nentis Kõlvart.

Üks põhjus, miks Keskerakonnas nii tõrges ollakse, peitub lähiajaloos: eelmise linnavalitsuse ajal, mil Keskerakond oli opositsioonis ning teise aseesimehe koht kuulus neile, pidid nad pikalt ootama, et volikogu lõpuks nende kandidaadi ära valiks.

"Me ootasime seda neli kuud," ütles Kõlvart.

Ossinovski sõnul ei seisnud toona asjad sotsiaaldemokraatide taga.

Tallinna volikogu teise aseesimehe hüvitiseks on kuus veidi alla 4100 euro.

Keskerakonnal on 79-liikmelises volikogus 37 ja Isamaal 11 kohta. Opositsiooni kuuluvad Tallinna volikogus sotsiaaldemokraadid (17 kohta volikogus), Reformierakond (kaheksa kohta) ja Parempoolsed (kuus kohta).