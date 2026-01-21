Ossinovski nõuab Tallinna linnaeelarve menetluse peatamist

Endine Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) nõuab selgitust, miks on linnavalitsus jätnud täitmata seadusest tuleneva kohustuse ehk esitamata uue eelarvestrateegia ning soovib linnaeelarve menetluse peatamist volikogus. Linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) Ossinovskiga ei nõustu.

Tallinna linnavolikogu liige, endine linnapea Jevgeni Ossinovski saatis linnapea Peeter Raudsepale arupärimise, milles juhib tähelepanu, et linnavalitsus on teinud tõsise rikkumise, kui esitas volikogule tänavuse eelarve eelnõu, kuid jättis esitamata linna eelarvestrateegia 2026–2029 eelnõu.

Ossinovski viitab arupärimises asjaolule, et linnaeelarve peab vastavalt seadusele põhinema kinnitatud eelarvestrateegial ning nelja eelseisvat aastat hõlmav eelarvestrateegia peab olema vastu võetud hiljemalt 30. novembriks. Kuivõrd mullu oktoobris toimusid kohalikud valimised, on arusaadav, et selleks tähtajaks eelarvestrateegiat kinnitada ei jõutud, kuid nüüdseks peaks uue eelarvestrateegia eelnõu siiski olema volikogule esitatud, märkis Ossinovski.

Sel neljapäeval toimub Tallinna linnavolikogus tänavuse eelarve esimene lugemine, kuid kehtiva eelarvestrateegiata pole Ossinovski sõnul võimalik hinnata, millised mõjud on eelarves esitatud uutel püsikuludel pikaajaliselt.

"Kehtiva eelarvestrateegiata ei ole linnavolikogul võimalik hinnata, kas enam kui 60 miljonit täiendavaid püsikulusid, mida teie juhitud linnavalitsus on eelarvesse planeerinud, on pikemas perspektiivis jätkusuutlikud," seisab arupärimises.

Ossinovski märkis, et eelarvestrateegia puudumine ei ole pelgalt formaalne probleem, sest seadusest tulenevalt võib eelarvestrateegia õigeaegne esitamata jätmine kaasa tuua Tallinna linnale tõsised tagajärjed.

"Regionaal- ja põllumajandusministeeriumil on õigus peatada Tallinna linnale tulumaksueraldiste ülekandmine – käesoleval aastal moodustavad need ligi 90 protsenti linnatuludest ehk umbes 800 miljonit eurot," lausus ta.

Lisaks ei maksa seaduse järgi riik Tallinnale välja ühtegi investeeringutoetust kuni linnal ei ole nelja-aastast eelarvestrateegiat. See puudutab ka juba käimasolevaid ja riigieelarvest toetatud investeeringuid, mille maht on sellel aastal 7,8 miljonit eurot, märkis Ossinovski.

Raudsepp: Ossinovskil ei tasuks linnarahvast hirmutada

Uue eelarvestrateegiaga tegeles tegelikult juba eelmine linnavõim ja seda eelmisel suvel, kui Reformierakond käis toonasest nelikliidust sisse ja välja ning kui eelarvestrateegia läks augustis volikogus teisele lugemisele, kukkus see hääletusel läbi. Seega jäi eelarvestrateegia uuendamata.

Raudsepp ütles ERR-ile, et tema oleks tõesti meelsamini lootnud, et eelmine linnavalitsus oleks eelarvestrateegia ära jõudnud teha, aga kuivõrd Ossinovski ei suutnud koalitsiooni koos hoida, jäi ka eelarvestrateegia vastu võtmata. "Sealt see lünk tekkis hiljem ei olnudki seda vist neil võimalik vastu võtta," nentis Raudsepp.

Raudsepa sõnul on uuel linnavalitsusel olnud sisulisel kuu aega tööd teha ning selle aja jooksul on suudetud eelarve volikogule esitada; eelarvestrateegia on aga niivõrd mahukas dokument, et sellega tuleb pikemalt tegelda.

Raudsepp ütles, et plaan on esitada eelarvestrateegia volikogule kevadel; millal täpselt, ei soovinud ta täpsustada.

"See peab olema ju sisuline ja väga mahukas dokument. See ei saa olla lohakas ja seosetu soovide puu, nagu ma olen näinud siin varasemaid strateegiaid," ütles ta.

Ossinovski väitele, et eelarvestrateegia esitamata jätmise näol on tegu seaduse rikkumisega, vasta Raudsepp, et Ossinovskil ei tasuks linnarahvast hirmutada.

"Et justkui tähendaks see seda, et nüüd ministeerium peatab tulumaksu eraldamise linnale, kus elab pea pool miljonit inimest – no see oleks täiesti pretsedenditu. See ei ole ilus (käitumine). Tema käitumine peaks olema vastutustundlikum," lausus Raudsepp.