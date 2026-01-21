X!

Ossinovski nõuab Tallinna linnaeelarve menetluse peatamist

Eesti
Peeter Raudsepp (vasakul) ja Jevgeni Ossinovski Tallinna linnavolikogus.
Peeter Raudsepp (vasakul) ja Jevgeni Ossinovski Tallinna linnavolikogus. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Endine Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) nõuab selgitust, miks on linnavalitsus jätnud täitmata seadusest tuleneva kohustuse ehk esitamata uue eelarvestrateegia ning soovib linnaeelarve menetluse peatamist volikogus. Linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) Ossinovskiga ei nõustu.

Tallinna linnavolikogu liige, endine linnapea Jevgeni Ossinovski saatis linnapea Peeter Raudsepale arupärimise, milles juhib tähelepanu, et linnavalitsus on teinud tõsise rikkumise, kui esitas volikogule tänavuse eelarve eelnõu, kuid jättis esitamata linna eelarvestrateegia 2026–2029 eelnõu.

Ossinovski viitab arupärimises asjaolule, et linnaeelarve peab vastavalt seadusele põhinema kinnitatud eelarvestrateegial ning nelja eelseisvat aastat hõlmav eelarvestrateegia peab olema vastu võetud hiljemalt 30. novembriks. Kuivõrd mullu oktoobris toimusid kohalikud valimised, on arusaadav, et selleks tähtajaks eelarvestrateegiat kinnitada ei jõutud, kuid nüüdseks peaks uue eelarvestrateegia eelnõu siiski olema volikogule esitatud, märkis Ossinovski.

Sel neljapäeval toimub Tallinna linnavolikogus tänavuse eelarve esimene lugemine, kuid kehtiva eelarvestrateegiata pole Ossinovski sõnul võimalik hinnata, millised mõjud on eelarves esitatud uutel püsikuludel pikaajaliselt.

"Kehtiva eelarvestrateegiata ei ole linnavolikogul võimalik hinnata, kas enam kui 60 miljonit täiendavaid püsikulusid, mida teie juhitud linnavalitsus on eelarvesse planeerinud, on pikemas perspektiivis jätkusuutlikud," seisab arupärimises.

Ossinovski märkis, et eelarvestrateegia puudumine ei ole pelgalt formaalne probleem, sest seadusest tulenevalt võib eelarvestrateegia õigeaegne esitamata jätmine kaasa tuua Tallinna linnale tõsised tagajärjed. 

"Regionaal- ja põllumajandusministeeriumil on õigus peatada Tallinna linnale tulumaksueraldiste ülekandmine – käesoleval aastal moodustavad need ligi 90 protsenti linnatuludest ehk umbes 800 miljonit eurot," lausus ta.

Lisaks ei maksa seaduse järgi riik Tallinnale välja ühtegi investeeringutoetust kuni linnal ei ole nelja-aastast eelarvestrateegiat. See puudutab ka juba käimasolevaid ja riigieelarvest toetatud investeeringuid, mille maht on sellel aastal 7,8 miljonit eurot, märkis Ossinovski.

Raudsepp: Ossinovskil ei tasuks linnarahvast hirmutada

Uue eelarvestrateegiaga tegeles tegelikult juba eelmine linnavõim ja seda eelmisel suvel, kui Reformierakond käis toonasest nelikliidust sisse ja välja ning kui eelarvestrateegia läks augustis volikogus teisele lugemisele, kukkus see hääletusel läbi. Seega jäi eelarvestrateegia uuendamata.

Raudsepp ütles ERR-ile, et tema oleks tõesti meelsamini lootnud, et eelmine linnavalitsus oleks eelarvestrateegia ära jõudnud teha, aga kuivõrd Ossinovski ei suutnud koalitsiooni koos hoida, jäi ka eelarvestrateegia vastu võtmata. "Sealt see lünk tekkis hiljem ei olnudki seda vist neil võimalik vastu võtta," nentis Raudsepp.

Raudsepa sõnul on uuel linnavalitsusel olnud sisulisel kuu aega tööd teha ning selle aja jooksul on suudetud eelarve volikogule esitada; eelarvestrateegia on aga niivõrd mahukas dokument, et sellega tuleb pikemalt tegelda.

Raudsepp ütles, et plaan on esitada eelarvestrateegia volikogule kevadel; millal täpselt, ei soovinud ta täpsustada.

"See peab olema ju sisuline ja väga mahukas dokument. See ei saa olla lohakas ja seosetu soovide puu, nagu ma olen näinud siin varasemaid strateegiaid," ütles ta.

Ossinovski väitele, et eelarvestrateegia esitamata jätmise näol on tegu seaduse rikkumisega, vasta Raudsepp, et Ossinovskil ei tasuks linnarahvast hirmutada.

"Et justkui tähendaks see seda, et nüüd ministeerium peatab tulumaksu eraldamise linnale, kus elab pea pool miljonit inimest – no see oleks täiesti pretsedenditu. See ei ole ilus (käitumine). Tema käitumine peaks olema vastutustundlikum," lausus Raudsepp.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

13:17

Hans Väre: Ukraina sinikollane ei tee meie trikoloori tuhmimaks

13:10

Ossinovski nõuab Tallinna linnaeelarve menetluse peatamist

13:07

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

13:06

Esimesed Rootsi vangid peaks Tartusse saabuma aasta teises pooles

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:58

Kaljulaid: Eestis on liiga palju "appi, appi, kass läks kappi"-ringijooksmist Trumpiga

12:49

Bornholmi saar jäi kaablirikke tõttu elektrita

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

13:07

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

20.01

Põltsamaal tõusis jõgi üle kallaste Uuendatud

20.01

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

ilmateade

loe: sport

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

11:52

Tarvas avab uue jalgpallihalli kaasahaarava turniiriga

11:23

Esikolmiku naised näitasid Austraalia lahtistel võimu

loe: kultuur

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

11:55

Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab Priit Võigemast

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

09:53

Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

loe: eeter

11:32

Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

10:51

Vikerraadio on jätkuvalt kuulatuim raadiojaam Eestis

09:54

Miniautode meisterdaja: metall kannatab mõnusalt narrimist

08:30

Terje Toomistu: Ameerikas elamine oli minu jaoks illusioonide purunemine

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

09:45

Kaugmaa õhutõrje tulevik selgub kevadel

09:25

Raadiouudised (21.01.2026 09:00:00)

20.01

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

20.01

Transpordiamet ei plaani sel aastal avada ühtegi jääteed

20.01

Uus raamatukogusüsteem läheb maksma viis miljonit eurot

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo