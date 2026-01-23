X!

ERR Brüsselis: USA tollimaksu ähvardustele on nüüd suurem valmidus vastata

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas
Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas
Euroopa järeldas Gröönimaa vaidlusest, et endale peab kindlaks jääma ja kuigi USA-ga soovitakse hoida ikkagi sõbralikke suhteid, on kasvanud valmidus järgmine kord tollimaksu ähvardustele vastata.

Pärast USA president Donald Trumpi tollimaksu ähvardusi, kutsus Euroopa Liit kokku erakorralise riigijuhtide kohtumise. Enne veel kui riigijuhid kohtuda jõudsid, taandus Trump oma ähvardusest.

"Nädal algas eskalatsiooniga - sissetungi ja tollimaksude ähvardustega. Me oleme jõudnud olukorda, mis on palju vastuvõetavam, aga me oleme ikka valvel," lausus Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"Meil on võimalus arutada möödunud päevi. Need on näidanud, et ühtsus ja kindlameelsus Euroopas suudab asju muuta," ütles Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz.

Kõige rohkem hindavad teiste eurooplaste tuge taanlased.

"See on olnud väga tähtis selles väga keerulises olukorras, millesse meid pandi," sõnas Taani peaminister Mette Frederiksen.

Kuid õhku jääb küsimus, mida teha järgmine kord. Just seda arutasid riigijuhid. Euroopa peab olema enesekindlam nii Venemaa ja Hiinaga kui ka liitlastega suhtlemisel, rõhutas Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas.

"Meil on vaja saata kindel sõnum selle kohta, et meil on plaanid valmis. Kui te teete midagi sellist, siis sellel on hind ka teile ja siis see toimib heidutusena. Kui neid plaane valmis ei ole, siis tugevad seisukohavõtud ei heiduta kedagi," lausus Kallas.

Pärast kohtumist tõdes Eesti peaminister Kristen Michal, et USA-ga soovitakse hoida sõbralikke suhteid, kuid tollimaksu ähvardustele on nüüd suurem valmidus vastata.

"Igaks juhuks on paketid alati valmis, et kui on ähvardusi, mis ei ole kooskõlas selle kokkuleppega, mida me oleme tollides teinud üksteisega, siis on meil võimalus vastata ja ka nii, et sellest vastusest saadakse aru," ütles Michal.

Viimastel nädalatel toimunust on Brüsselis väga palju erinevaid versioone. Osad ütlevad, et Euroopa pani viimaks jala maha ja Trump taandus. Teised vaidlevad vastu, et NATO peasekretär Mark Rutte tegi meelitustaktika ja ühe tunniga seda, mida ei suutnud ükski Euroopa riigijuht. Üksmeelel ollakse aga selles, et tõenäoliselt ei pea kahjuks järgmist Euroopa ja USA tüli kaua ootama.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

