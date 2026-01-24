Ööl vastu pühapäeva langeb temperatuur kuni -25 kraadini

Pühapäeval nihkub Põhja-Skandinaaviast Venemaale ulatuv kõrgrõhuala kagu poole ning Eesti jääb selle edelaserva. Õhk on külm ja muutub kuivemaks, taevas järk-järgult selgineb ning vaid saartel on pilvi veidi enam.

Ööl vastu pühapäeva taevas järk-järgult selgineb ning ilm on olulise sajuta. Puhub kagutuul 1 kuni 7, Liivi lahe ääres iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -6 kuni -13, mandril -15 kuni -21 ning kohati võib langeda ka kuni -25 kraadini.

Pühapäeva hommik tuleb mandril vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel ja Põhja-Eestis veidi pilvisem, kuid olulise sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 1 kuni 6, saartel ja rannikul kuni 9, Liivi lahe ümbruses iiliti 12 meetrit sekundis. Külma on saartel ja rannikul -6 kuni -13, mandril -15 kuni -21 ning paiguti võib langeda ka kuni -25 kraadini.

Päev tuleb mandril vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel pilves selgimistega ja sajuta. Tuul puhub valdavalt kagust 2 kuni 7, rannikul kuni 10, Liivi lahe ääres iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel -5 kuni -10, mandril -11 kuni -16 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilves selgimistega ning laialdase lumesajuga, mille tõenäosus on aga suurim Pärnu-Rakvere joonest ida pool.

Teisipäeval on selgimisi küll vaid üksikuid, kuid vähest lund on oodata vaid paiguti.

Samal kursil, kuid veelgi pilvisem tuleb ka kolmapäev. Külma on nädala esimeses pooles keskmiselt -8, -9 kraadi.

Neljapäeval esineb selgimisi enam ning lumesaju võimalus väheneb. Keskmine õhutemperatuur aga taas langeb, jäädes -11 kraadi peale.