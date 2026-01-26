X!

Peaministri AI-nõukoda asub juhtima Markus Villig

Markus Villig Vikerraadios
Markus Villig Vikerraadios Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Peaminister Kristen Michali tehisintellekti nõukoda ehk Eesti.ai algatust asub juhtima Bolti asutaja Markus Villig.

Teisipäeval antakse start uuele ja Eesti lähima kümne aasta arengut oluliselt mõjutavale Eesti.ai algatusele, mille eesmärk on koostöös rahvusvaheliste ettevõtjate ja ekspertide, Eesti tehnoloogiaettevõtete ja investorite ning avaliku sektoriga käivitada AI kasutuselevõtu ja arendamise programm kõigis valdkondades, kus selleks on võimalused ja potentsiaal, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

AI rakendamisega võiks Eesti inimeste töö olla kümne aasta pärast kaks korda rohkem väärt, usuvad algatuse eestvedajad.

Nõukoja tööd asub juhtima Bolti asutaja Markus Villig, nõukoja liikmed on veel IT-visionäär Linnar Viik ning tehnoloogiaettevõtjad Sten Tamkivi (Skaala), Kaspar Korjus (Pactum) ja Taavi Madiberk (Skeleton).

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel on vajadus Eesti.ai algatuse järele ühelt poolt tingitud globaalsetest trendidest, nagu rahvastiku vananemine ja tööealise elanikkonna vähenemine.

"Teisalt võimaldab tehisaru kiire areng ja nutikas kasutamine anda hoo meie konkurentsivõimele ja majandusele ehk teha vähemate inimestega rohkem, targemalt ja suurema lisandväärtusega tööd," seisab algatuse tausta selgitavas teates.

Lähemalt tutvustavad asjaosalised nõukoja tööd teisipäeval.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

