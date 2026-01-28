Saksa firmad vaatavad Trumpi tollide tõttu aina rohkem Hiina poole

Saksa Majandusinstituudi arvutuste kohaselt kasvasid investeeringud Hiinasse eelmise aasta jaanuarist novembrini seitsme miljardi euroni, mis on 55,5 protsenti rohkem kui 2024. aasta samal perioodil.

Viimased andmed näitavad, et Trumpi agressiivse tollipoliitika tõttu otsivad Saksa ettevõtted alternatiivseid turge ning on seetõttu pööranud pilgu Hiina poole.

"Saksa firmad jätkavad oma tegevuse laiendamist Hiinas. Seda tehakse üha kiiremas tempos," ütles Saksa Majandusinstituudi rahvusvahelise majanduspoliitika juht Juergen Matthes.

Reuters teatas juba eelmisel nädalal, et Saksa firmad vähendasid Trumpi teise ametiaja jooksul investeeringuid USA-sse ligi poole võrra. Hiinast sai mullu taas Saksamaa peamine kaubanduspartner, kuigi vahepeal oli selleks USA.

Matthes tõi veel välja, et Saksa firmad muretsevad üha enam geopoliitiliste pingete pärast ning kavatsevad seetõttu oma kohalolu Hiinas suurendada.

"Paljud firmad on öelnud, et kui nad toodavad Hiinas ainult Hiina turu jaoks, siis vähendavad nad oma riske. Nendeks on võimalikud tollid ja ekspordipiirangud," ütles Matthes.

Suured Saksa tööstusfirmad sõltuvad Hiina turust, sest seal müüakse enamik maailma autosid ja kemikaale. Saksa autotootja Volkswagen teatas, et nii Hiina kui ka USA turud on firma jaoks väga olulised.

Euroopa suurim autotootja teatas, et Hiinas väljatöötatud tehnoloogiaid ja tooteid kasutatakse nüüd laiemalt ka teistes piirkondades, sealhulgas Kagu-Aasias, Lähis-Idas, Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas. Firma teatel aitab Hiina turg tugevdada kontserni globaalset haaret ja konkurentsivõimet.

Ka teised Euroopa suurriigid püüavad Hiinaga majandussidemeid süvendada. Suurbritannia valitsuse delegatsioon sõidab sel nädalal Hiinasse, mille raames üritab peaminister Keir Starmer tugevdada Pekingiga majandussidemeid.