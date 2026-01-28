Kaja Kallase sõnul ei ole Euroopa enam USA jaoks esmane raskuskese

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas tõdes, et USA eemaldumine Euroopast ei ole ajutine ning piirkond peab oma kaitsealaseid jõupingutusi suurendama ja mängima NATO-s suuremat rolli.

"See nihe on kestnud juba mõnda aega. See on struktuurne, mitte ajutine. See tähendab, et Euroopa peab oma panust suurendama. Ükski suurvõim ajaloos pole oma ellujäämist teistele delegeerinud ning ellu jäänud," ütles Kallas Brüsselis toimunud kaitsekonverentsil.

Kallas ütles, et USA jääb endiselt oluliseks partneriks, kuid Euroopa peab uue olukorraga kohanema ja NATO peab oma tugevuse säilitamiseks muutuma euroopalikumaks.

"Risk, et jõupoliitika, mõjusfäärid ja tugevama õiguse maailm naasevad, on väga reaalne," ütles Kallas.