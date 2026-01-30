X!

Jääolud ja madal veetase häirivad Hiiumaa laevaliiklust

Parvlaev "Regula" sõit kestis 1,5 tunni asemel 3 tundi. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Eesti

Jääolude ja madala merevee taseme tõttu Rohuküla-Heltermaa liinil võib ülesõidu aeg olla tavapärasest pikem ning madala meretaseme tõttu hakatakse piirama laevale laaditavate suurte ja raskete sõidukite arvu.

TS Laevade laevandusvaldkonna juhi Guldar Kivro ütles ERR-ile, et ettevõtte 10-aastase opereerimisperioodi jooksul ei ole veel nii rasket olukorda olnud.

"Vesi on väga madal ja kõik see jää, mis on tekkinud. Pooleldi naljaga öeldes, siis varsti võib-olla Väinameres vett enam ei olegi, sest kõik on jääs."

Ta selgitas, et opereerimist segab kõige rohkem veetase ehk miinusmärgid veetaseme ees.

"Rohuküla-Heltermaa liinil püsib ta seal kusagil miinus 44 sentimeetri juures. Meie jaoks väga kriitiline on 47 sentimeetrit. Virtsu-Kuivastu liinil on miinus 51 sentimeetri juures, seal see meid täna veel ei sega. Aga 57-58 juures hakkab segama. Selline sentimeetrite mäng."

Kivro sõnul jälgivad kaptenid ja meeskonnad olukorda väga täpselt, et vastavalt reageerida, kui veetase peaks sinnamaani jõudma. Ta ütles, et juba on hakatud veoautode mahtu piirama.

"Kaalu järgi jälgime ja vaatame, kuidas me maksimum süvise täis saame. Et meil ei oleks probleeme kanalites."

Kivro sõnul lähevad olud pigem halvemaks, sest homme langeb veetase veelgi.

"Praegu kahjuks küll näitab, et vähemalt 12. veebruarini tuule suund suures pildis ei muutu. Nii et kardame ja ootame hullemaid aegu ning oleme valmis ka sellele reageerima."

Kõige hullema stsenaariumi korral hakatakse vaid väga üksikuid kaubaautosid üle viima.

"Sõiduautod nii palju ei kaalu ja neid saame ikkagi rahulikult veel edasi laadida."

Keerulised ilmaolud mõjutavad ka sõidugraafikuid. Parvlaev "Tiiuga" suudetakse graafikuid hoida, kuid "Regulaga" mitte.  

"Hommikustel tundidel ja sellistel tundidel, kus on tuult olnud, võivad tekkida kuni 10-minutilised hilinemised, aga need ei ole kõige hullemad. Aga näiteks toon teile eileõhtuse "Regula" väljumise, siis see kestis peaaegu kolm tundi. Vahepeal jäädi kolm korda kinni. Ehk pooleteise tunni asemel kestis sõit kolm tundi."

Kivro sõnul põhjustab probleeme jääsupp kanalites, mis on küll läbisõitudega purustatud, aga mis on paakunud nüüd üksteise alla.

"Seal ta läheneb 50-60 sentimeetrile juba ja sealt läbimine on väga keeruline."

