Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

Tšetšeenia sõjapealiku Ramzan Kadõrov
Tšetšeenia sõjapealiku Ramzan Kadõrov Autor/allikas: SCANPIX/AFP/HANDOUT
Tšetšeenia sõjapealiku Ramzan Kadõrovi tervis on aastaid tekitanud küsimusi ning tuntud Briti ajaloolane ja Venemaa ekspert Mark Galeotti kirjutab, et Moskva vasall võibki nüüd olla surma äärel. Kadõrovi surm võib vallandada Tšetšeenias terava võimuvõitluse, mis omakorda võib tekitada Vene režiimi juhile Vladimir Putinile suurt peavalu.

Meedias levivad väited, et Kadõrov on raskelt haige ega pruugi enam kaua elada. Vene meedia on igaks juhuks valmis kirjutanud ka tema nekroloogi. 

49-aastane Kadõrov ilmub üha harvem avalikkuse ette ning viimasel ajal levivad väited, et tema seisund on järsult halvenenud. Kui Kadõrov peakski surema, siis peaks Putin keset Ukraina sõda pöörama Tšetšeeniale veelgi suuremat tähelepanu.

Kadõrov on Tšetšeeniat valitsenud alates 2007. aastast ning tema klann on kõrvaldanud kõik teisitimõtlejad. Kadõrov ise kinnitab järjepidevalt oma truudust Putinile, samal ajal kui Moskva jätkab tema režiimi rahastamist.

Kadõrov samas eirab Venemaa põhiseadust ning on kehtestanud šariaadiseaduse. Galeotti toob välja, et alati, kui Venemaal tekib küsimus, kas Moskva peaks kärpima Tšetšeenia rahastamist, ilmub Kadõrov avalikkuse ette ning ta hakkab siis rääkima pensionile minemisest.

Galeotti kirjutab, et Kadõrov teeb seda meelega, kuna on suutnud veenda Moskat, et suudab ainsana hoida tšetšeene kontrolli all. Seetõttu annab Putin talle raha edasi, Kadõrov jätkab aga Tšetšeenia valitsemist

Väidetavalt kannatab aga Kadõrov ägeda pankreatiidi ja neeruprobleemide all. Viimati ilmus Kadõrov avalikkuse ette jaanuari alguses, ta nägi toona haige välja ja kõndis kepiga. Moskvas räägitakse nüüd avalikult, et Kadõrov võib lähiajal surra.

Pole veel selge, kellest võib saada Kadõrovi järeltulija. Tal on mitu poega ning ta ise soovib, et tema dünastia jätkuks. Troonipärimise küsimus on aga ülioluline ka Putinile, kes soovib säilitada kontrolli peamiselt moslemitest koosneva vabariigi üle, mis on pärast Nõukogude Liidu lagunemist üle elanud kaks iseseisvussõda Vene föderaalvägede vastu.

Kadõrovi vanim poeg Ahmat on 19-aastane ning teda peetakse perekonna intellektuaaliks, kuna ta suutis kooli lõpetada. Samas pole Ahmat kuigi karismaatiline ning väidetavalt leiab Ramzan, et ta ei sobi Tšetšeeniat valitsema.

Kadõrov näib oma mantlipärijana eelistavat oma kolmandat poega, 18-aastast Adamit. Nii välimuse kui ka jõhkra käitumise poolest oma isa meenutades on talle viimasel ajal omistatud hulk tiitleid. Väidetavalt sattus aga retsidiivse käitumise poolest tuntud Adam hiljuti raskesse liiklusõnnetusse ning on nüüd taastusravil.

Galeotti kirjutab, et ükski Kadõrovi poegadest ei pruugi Moskva jaoks olla vastuvõetav valik. Nad kõik on valitsemiseks liiga noored ning seetõttu vajaks piirkond niiöelda regenti, mis muudaks olukorra veelgi keerulisemaks.

Meedias levivad seetõttu väited, et Moskva eelistaks Kadõrovi mantlipärijana radikaalset Tšetšeenia parlamendiliiget Adam Delimhanovit. Kohaliku eliidi seas omab suurt autoriteeti ka Magomed Daudov.  

Moskva soosingut naudivad veel sõjapealik Apti Alaudinov ja endine Tšetšeenia peaminister Ruslan Edelgerijev. Viimane on nüüd Putini eriesindaja kliimaküsimustes. Samas ei pruugi nii Alaudinov kui ka Edelgerijev pälvida Tšetšeenia eliidi toetust, mis koosneb peamiselt Kadõrovi hõimlastest. Kadõrov on asetanud kohalikele võimupositsioonidele ligi 95 oma hõimlast.  

Samal ajal jätkab Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas ning Moskva ei saa praegu endale lubada mässu puhkemist. Galeotti kirjutab, et võimalik ülestõus Tšetšeenias võiks destabiliseerida kogu Põhja-Kaukaasia piirkonda. Sel juhul peaks Putin suunama oma väed Ukrainast mujale ning see omakorda annaks Kiievile võimaluse vallutada kaotatud alad tagasi. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Spectator

