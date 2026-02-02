X!

Koppel: Euroopa Liit üritab suurte kaubanduslepetega riske hajutada

Majandus
Foto: ERR
Majandus

Euroopa Liidu kaks ajalooliselt suurt kaubanduslepet India ja Mercosuriga viidi nii kiirelt lõpule seetõttu et Euroopa tajub oma nõrgenevat positsiooni maailmamajanduses ning vajadust geopoliitilises konkurentsis riske hajutada, ütles "Välisilmas" Red Gate Wealthi valdkonnajuht Peeter Koppel.

Euroopa Liit sõlmis esmalt vabakaubandusleppe Lõuna-Ameerika riikide ühisturu Mercosuriga ning hiljuti Indiaga. Mõlema leppeni jõuti paarikümneaastaste läbirääkimistega ning Koppeli sõnul pole juhus, et lepeteni jõuti just nüüd.

"Euroopa Liidul oli kiire nende lepetega seetõttu, e Euroopa Liit tajub, et tema positsioon maailmamajanduses on muutumas üha nõrgemaks. Hirm, et jäädakse, USA ja Hiina vahele, on ajas ainult kasvanud ja üritatakse erinevate piirkondadega kokku leppida, et kui tekib mingi oht USA-st või Hiinast, siis oleks kellegagi reeglite põhjal võimalik kaupa teha – et oleks võimalik kuhugi eksportida, et saaks kuskilt toormeid," lausus Koppel.

"Täna on see selge geopoliitilises konkurentsis riskide hajutamine," lisas ta.

Euroopa positsiooni nõrgenemise selged märgid on kahe siinse suurriigi, Saksamaa ja Prantsusmaa probleemid: üks maadleb energiakriisiga, teisel seisavad silmapiiril makseprobleemid.

Samas ei paku Euroopa tootjate jaoks India ega Lõuna-Ameerika turg otseselt alternatiive USA-le, sest ühiskondade jõukus on niivõrd erineval tasemel, märkis Koppel.

"USA puhul räägime väga rikkast riigist, millel on ka mastaapi. India puhul räägime riigist, kus eksisteerivad väga head eeldused arenguks /.../, aga seal räägime suhteliselt madalast baasist. Me ei räägi võimekusest, et eurooplased saaksid müüa luksuskaupu sinna sarnases mahus kui rikastesse riikidesse, isegi kui turg on suur," ütles Koppel.

Koppel lisas, et Euroopa ja India on erinevates arengufaasides, mis tähendab, et Euroopas toodetakse kõrgemat lisandväärtust kui Indias. Seega on Euroopal võimalik Indiast importida vajalikku oma toodete jaoks.

"Me räägime kemikaalidest, geneerilistest ravimitest, sellistest asjadest, mida on vaja kõrgema lisandväärtusega toodete tootmiseks. Mulle tundub, millest küll ei taheta palju rääkida, et mida Euroopa vaatab, on ka tööjõud," lausus Koppel.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:34

Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

22:55

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

22:28

Koppel: Euroopa Liit üritab suurte kaubanduslepetega riske hajutada

22:22

Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

22:05

ERR USA-s: rahulolematus Trumpi immigratsioonipoliitika suhtes on tõusnud

22:05

ETV spordisaade, 2. veebruar

21:59

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi Uuendatud

21:59

Prantsusmaa Euroopa asjade minister: meil on kõik olemas, et olla suurvõim

21:55

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:44

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21:31

Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

11:58

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

06:27

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

14:17

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

15:46

Teadlastel pole üksmeelt, kuidas korvata lastele kuluv 600 eurot kuus peredele

14:15

Kristjan Prikk saab Eesti uueks suursaadikuks NATO juures Uuendatud

12:41

Ajateenijate igakuine toetus suureneb kolmandiku võrra

15:01

BBC: USA sekkub Venemaa mõju laienemisse Aafrikas

ilmateade

loe: sport

23:34

Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

22:55

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

22:22

Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

22:05

ETV spordisaade, 2. veebruar

loe: kultuur

19:17

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

18:55

Endla teater toob lavale müstilise kummituskomöödia "Väikeses häärberis"

17:03

Keelesäuts. Mida pedakat?!

16:11

Jarmo Reha: on kahju, et Eestis on vähe võimalusi näha erisuguseid filme

loe: eeter

17:14

Eesti Laulu ankeet. Ollie

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

13:19

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (02.02.2026 18:00:00)

17:45

500 Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppijat alustasid eesti keele intensiivkursust

16:55

Festivali Docpoint avab Taavi Aruse täispikk dokumentaal menukast duost Puuluup

16:45

Kavandatav eelnõu näeb pensioni II samba muudatusteks viieaastast ettehoiatust

15:25

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

13:10

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

13:10

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

12:35

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

09:50

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

09:50

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo