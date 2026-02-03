Bill ja Hillary Clinton nõustusid andma Epsteini uurimises tunnistusi

Ajaleht The New York Times teatas, et USA endine president Bill Clinton ja endine välisminister Hillary Clinton nõustusid andma tunnistusi esindajatekoja uurimises seoses surnud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

Lehe teatel kõhklesid Clintonid mitu kuud tunnistusi andmast, leides, et esindajatekoja järelevalvekomisjoni vabariiklasest juhi James Comeri kutse on kehtetu. Clintonid andsid Comeri survele lõpuks järele, kuna mõned demokraadid ühinesid vabariiklaste ettepanekuga, milles soovitati neile esitada süüdistus kongressi solvamises.

Clintonid olid juba varem nõustunud tegema komisjoniga koostööd, kuid keeldusid isiklikult kohale ilmumast. Nad leidsid, et uurimise eesmärk on kaitsta USA praegust presidenti Donald Trumpi.

The New York Timesi andmetel pidas endine presidendipaar kuni viimaste päevadeni komisjoniga läbirääkimisi, et leida viis, kuidas Comer võtaks kutse tagasi.

Lehe teatel on Clintonite ilmumine kongressi ette Comeri jaoks suur võit, kuna vabariiklased soovivad uurimises tähelepanu Trumpilt eemale juhtida. Ükski USA endine president pole alates 1983. aastast kongressi ees tunnistusi andnud.

Hillary Clinton on korduvalt kinnitanud, et pole Epsteiniga kunagi kohtunud ega temaga rääkinud. Bill Clinton ja Epstein suhtlesid 1990. ja 2000. aastatel. Puuduvad tõendid, et ta teadis Epsteini poolt toime pandud alaealiste tüdrukute kuritarvitamisest ja seksikaubandusest.

Epstein ise oli sajandi alguses rahvusvaheliselt tuntud miljardär, ta suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates.

Trump oli samuti toona osa New Yorgi ärieliidist ning suhtles kõrgetasemeliste poliitikute ja ärihaidega. Ka Trump on järjekindlalt eitanud, et teadis Epsteini poolt toime pandud alaealiste tüdrukute kuritarvitamisest ja seksikaubandusest.