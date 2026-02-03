Epsteini dokumentide avalikustamine raputab Euroopa eliiti

Hiljuti avaldas USA justiitsministeerium järjekordse partii seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud toimikutest, mille mõju on nüüd tunda ka Euroopas. Eriti rängalt tabas dokumentide avalikustamine Skandinaavia eliiti.

ÜRO pagulasameti (UNHCR) Rootsi esinduse juht Joanna Rubinstein astus ametist tagasi, kuna selgus, et ta külastas 2012. aastal Epsteini erasaart. Epstein tunnistas end juba 2008. aastal Florida osariigi prostitutsioonisüüdistuses süüdi. Rubinstein reisis koos perega ja saatis hiljem e-posti teel Epsteinile tänukirja.

"Organisatsioon ega juhatus polnud sellest varem teadlikud," ütles UNHCR-i Rootsi esinduse pressiesindaja Daniel Axelsson.

Epsteini dokumentidega seotud maavärin jõudis ka Norrasse, kus skandaali on kistud troonipärija kroonprints Haakoni abikaasa Mette-Marit. Selgus, et ta suhtles Epsteiniga aastatel 2011–2014. Mette-Marit väitis varem, et katkestas Epsteiniga suhtluse 2013. aastal, kuid viimased dokumendid näitavad, et suhtlus jätkus vähemalt kuni 2014. aasta suveni. Ta viibis 2013. aastal neli päeva Epsteini Florida häärberis, kuid kurjategijat ennast sel ajal kohal ei olnud

Epstein ja Mette-Marit pidasid ka kirjavahetust ning arutasid erinevaid teemasid. Kui Epstein teatas talle 2012. aastal Pariisis olles, et on naisejahil, vastas printsess, et Prantsusmaa pealinn on hea koht abielurikkumiseks.

Mette-Marit palus juba vabandust. "Näitasin üles halba otsustusvõimet ja kahetsen üldse Epsteiniga suhtlemist," teatas Mette-Marit.

Viimane skandaal tuleb Norra kuningakoja jaoks kehval ajal. Mette-Mariti varasemast suhtest sündinud poeg on uurimise all. Talle on esitatud süüdistus neljas vägistamises, mitmes vägivallaepisoodis ja rünnakus.

Ka teised Skandinaavia kuninglikud tegelased on skandaali kistud. Rootsi printsess Sofia, kes abiellus prints Carl Philipiga 2015. aastal, kohtus Epsteiniga mitu korda 2005. aastal. Rootsi kuninglik perekond kinnitas kohtumist, kuid rõhutas, et pärast seda ei olnud nende vahel mingit kontakti.

Dokumentidest käis põgusalt läbi veel Norra endise välisministri nimi. Viimased dokumendid toovad seega esile, kuidas Epsteini kontaktid ulatusid läbi diplomaatia- ja heategevusringkondade Skandinaaviasse.

Epsteiniga seotud skandaal raputab ka teisi Euroopa piirkondi. Briti endine suursaadik USA-s Peter Mandelson jäi hiljuti ilma leiboristide parteipiletist. Mandelson vallandati juba mullu sügisel, selle põhjuseks oli tema varasem seotus Epsteiniga.

Slovakkias astus skandaali tõttu peaministri julgeolekunõuniku kohalt tagasi Miroslav Lajčák. Ta oli varem pikka aega Slovakkia välisminister.