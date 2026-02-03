X!

Meedia: Epstein võis aidata Putinil ja Mugabel raha pesta

Välismaa
Jeffrey Epsteini kaasosaline ja Robert Maxwelli tütar Ghislaine Maxwell
Jeffrey Epsteini kaasosaline ja Robert Maxwelli tütar Ghislaine Maxwell Autor/allikas: SCANPIX/www.capitalpictures.com
Välismaa

Suurbritannia kõmuleht Daily Mail kirjutab, et üks allikas ütles USA Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI), et seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein oli Zimbabwe kunagise diktaatori Robert Mugabe ja tema Venemaa ametivenna Vladimir Putini varahaldur.

Hiljuti avaldas USA justiitsministeerium järjekordse partii seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud toimikutest. Dokumentides olev FBI allikas on märgitud salajaseks ning viimane väidab, et Epstein oli Putini varahaldur ja pakkus sama teenust ka Mugabele. Epstein aitas varifirmade kaudu nende vara peita, vahendas Daily Mail.

Kõmuleht kirjutas juba varem, et luureallikate arvates juhtis USA seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein Vene luure huvides maailma suurimat mõjutusoperatsiooni (inglise keeles honeytrap), kui ta hankis maailma mõjukatele meestele prostituute, kelle abil sai hiljem kompromiteeritud mehi survestada.

Allikate väitel oli Epstein korraldanud Putiniga ka mitu kohtumist. Ühes 11. septembril 2011 Epsteinile saadetud kirjas arutleb tundmatu isik kohtumist Putiniga. 

"Rääkisin Igoriga. Ta ütles, et kui te viimati Palm Beachil olite, ütlesite talle, et teil on 16. septembril Putiniga kohtumine ja et ta võib broneerida pileti Venemaale, et jõuda kohale paar päeva enne teid," kirjutas isik. 

Ühes teises Epsteinile saadetud kirjas teatab Jaapani ärimees Joi Ito, et USA miljardär Reid Hoffman (demokraatide rahastaja) ei saanud liituda. "Tere, Jeffrey. Mul ei õnnestunud Reidi veenda muutma oma ajakava, et ta läheks sinuga Putiniga kohtuma," kirjutas Ito. 

Ito hilisemas kirjas vihjati, et kohtumine tühistati, kuna Venemaa toetatud väed tulistasid 17. juulil 2014 Ukraina kohal alla Malaysia Airlinesi reisilennuki. Teised sõnumid näitasid veel, et Epstein väitis, et võib anda enne Helsingi tippkohtumist (toimus 2018.aastal) Kremlile väärtuslikku informatsiooni Trumpi kohta. 

Teised allikad väidavad, et tema seos Venemaaga võib selgitada, miks Epstein sai lubada pillavat eluviisi, mis oli vastuolus tema finantsisti karjääriga, kuigi puuduvad dokumentaalsed tõendid, mis seoksid Putinit ja Vene luuret otseselt Epsteini ebaseadusliku tegevusega.

Dokumendid paljastavad veel, et FBI‑d hoiatati, et Epstein võib töötada Iisraeli luureagentuuri Mossadi heaks. Väidetavalt usuvad luureeksperdid, et Epsteini tõmbas spionaažimaailma Robert Maxwell.

Robert Maxwelli tütar Ghislaine oli Epsteini tüdruksõber. Ghislaine Maxwell ise kannab nüüd 20-aastast vanglakaristust laste seksuaalkaubanduse ja muude kuritegude eest, mis ta pani toime koos Epsteiniga. 

Ghislaine Maxwelli isa on aga veelgi kirjuma elusaatusega tegelane. Robert Maxwellile kuulus võimas meediaimpeerium ning ta suhtles tähtsate lääne poliitikutega. Ta oli sõjakangelane ning jõudis oma pika karjääri jooksul kuuluda ka Briti parlamenti.

Robert Maxwell sündis Ida‑Euroopas ning põgenes natside eest Suurbritanniasse. Levivad väited, et ta töötas nii Mossadi, KGB kui ka Briti luure heaks. Luureallikad väidavad, et hiljem pesi Maxwell Epsteini abiga läänes Venemaa raha. Luureallikad eeldavad, et Epsteini tutvustas Maxwellile ja KGB-le naftamagnaat, kes oli samuti Vene luureteenistuse palgal

Maxwell suri segastel asjaoludel, tema surnukeha leiti 1991. aastal Atlandi ookeanilt, kus ta ilmselt oli oma jahilt üle parda kukkunud. Talle korraldati Iisraelis riiklikud matused, kus osalesid toonane Iisraeli peaminister, president ja mitmed luurejuhid. 

Toimetaja: Karl Kivil

