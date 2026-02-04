Toila kooli otsuse teeb ringkonnakohus kuu aja jooksul

Kolmapäeval toimus Tartu ringkonnakohtus kaks tundi kestnud kohtuistung, kus oli arutuse all Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemine. Kohtuniku sõnul teeb ta otsuse teatavaks 5. märtsil.



25 Toila kooli lastevanemat kaebas kohtusse Toila volikogu 2024. aasta märtsis tehtud otsuse, millega suleti 9 poolt- ja 7 vastuhäälega Toila kooli gümnaasiumiosa. Omavalitsus tõi otsuse põhjuseks väheneva laste arvu ja sellegi, et gümnaasiumi sulgemisel saab omavalitsus riigilt toetust uue koolimaja ehitamiseks.

Tartu halduskohus pidas 2025. aasta aprillis tehtud otsuses valla käitumist õiguspäraseks, kuid lastevanemad otsustasid halduskohtu otsuse edasi kaevata. Lastevanemate sõnul tegi vald otsust langetades mitu viga, muu hulgas ei kaasanud kogukonda piisavalt. Lastevanemad tõid kohtuistungil esile, et samalaadseid vigu tehti ka Lääneranna volikogus valla koolide sulgemisel, mis riigikohtu eelmisel sügisel tehtud otsusega tunnistati seadusevastaseks.

Toila kooli gümnaasiumiosas on praegu 11. klassis 4 ja 12. klassis 18 õpilast. Kusjuures kool lõpetab gümnaasiumihariduse andmise pärast käesolevat õppeaastat ehk praegu 11. klassis õppivad õpilased peavad sügiseks leidma uue kooli.

Pärast eelmisel sügisel kohalike omavalitsuste valimiste käigus toimunud ühinemist on Toila gümnaasium Jõhvi valla haridusasutus.