Lastevanemad kaebasid Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise kohtuotsuse edasi

25 Toila kooli lapsevanemat ei olnud rahul Toila vallavolikogu otsusega, mis häältega 9 poolt ja 7 vastu sulges Toila kooli gümnaasiumiosa. Sulgemist põhjendati laste väheneva arvuga ja sellega, et gümnaasiumiosa sulgemise korral toetab riik uue koolimaja ehitamist.

Kohtusse läinud lastevanemate arvates ei kaasatud piisavalt kogukonda ja otsuse tegemisel lähtuti valedest andmetest ning jäeti arvestamata hulk teisi olulisi tegureid, kaasa arvatud see, et Toila on ainus Ida-Virumaa gümnaasium, kus on ülekaalus eestikeelse kodukeelega lapsed.

"Kohus ei tuvastanud praegusel juhul ühtegi kaalutlusviga, mis oleksid andnud aluse vaidlustatud otsuse tühistamiseks," kommenteeris Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumaja kohtunik Maria Lõbus oma otsust.

Kaebajate hinnangul ei olnud halduskohtu seisukohad õiged ning kohus ei olnud otsuses kohaldanud õigesti materiaalõiguse normi ja oli rikkunud oluliselt kohtumenetluse normi, täpsemalt põhjendamiskohustust. Seetõttu kaevati otsus edasi.

Toila on juba valla ainsa gümnaasiumi sulgemisega algust teinud ja järgmisest sügisest peaks haridusasutus jätkama 9-klassilisena. Toila koolis anti keskharidust 1958. aastast kuni 1966. aastani. Siis oli keskhariduse andmises 19-aastane paus. 1985. aastast alates on koolis taas keskharidust antud.