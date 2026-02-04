Leedu peaminister imestas Kubiliuse soovituse üle Moskvaga rääkida

Leedu peaminister Inga Ruginienė sõnul on ta üllatunud Euroopa Komisjoni kaitsevoliniku Andrius Kubiliuse hiljutisest avaldusest, milles too rääkis Ukraina rahu tagamise stsenaariumitest, mis nõuaksid paratamatult dialoogi alustamist Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Ruginiene sõnul ei näe ta praegu mingit võimalust suhete taastamiseks Moskvaga.

"Mis puudutab dialoogi ja võib-olla läbirääkimisi, siis mul pole kindlasti selliseid ideid ega algatusi kavas olnud, kuid mind üllatas tõesti see, et Euroopa tasandil hakkab Leedu määratud volinik rääkima läbirääkimistest ja kõnelustest Venemaaga," ütles sotsiaaldemokraadist peaminister kolmapäeval ajakirjanikele.

"See oli tõesti üllatav, eriti teades, et erakonnal, mida ta esindab, on alati olnud pikaajaline ja karm seisukoht igasuguste Venemaaga peetavate kõneluste suhtes. Ilmselt on hoiakud Euroopas muutumas, kui muutub nii suure ja Venemaa-vastase erakonna hoiak," ütles ta.

Leedu endine peaminister Kubilius on praeguse opositsioonipartei, konservatiivse Isamaaliidu liige ja selle kunagine liider.

Jaanuari lõpus uudisteportaalile delfi.lt antud intervjuus avaldas Kubilius arvamust, et Euroopal peab olema selge strateegiline plaan ning selle elluviimiseks on voliniku sõnul paratamatult vaja Putiniga rääkida, meeldib ta meile või mitte.

Ruginienė omalt poolt kinnitab, et Leedu seisukoht Venemaaga peetavate kõneluste osas on jäänud muutumatuks.

"Me siin Leedus tõesti ei näe mingeid asjaolusid, mis lubaksid meil oma suhteid kuidagi üles soojendada. Euroopa Liidu liikmena toetame sanktsioonipaketi laiendamist ning see jätkub seni, kuni agressorid oma käitumist muudavad," rõhutas Ruginienė.

Opositsioon on varem väljendanud soovi kutsuda peaminister esitlema alternatiivseid plaane juhuks, kui NATO tulevik on ohus. Ruginienė ütles omalt poolt, et soovib kuulda Isamaaliidult – Leedu Kristlikelt Demokraatidelt, milliseid läbirääkimisi Venemaaga Euroopa tasandil kavandatakse.

Euroopa poolt Venemaaga kõneluste alustamisele avaldasid kolmapäeval toetust ka Eesti president Alar Karis ja Läti peaminister Evika Silina.