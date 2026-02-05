USA valitsus viib 700 föderaalametnikku Minneapolisest ära

USA president Donald Trump ütles, et tema administratsioon peaks rändepoliitika jõustamiseks kasutama leebemat lähenemist. Veidi varem andis Valge Maja teada, et valitsus toob Minneapolisest ära 700 föderaalametnikku.

Trumpi käsul Minneapolise linna saadetud föderaalse immigratsiooniameti (ICE) agentide käe läbi hukkus kaks ameeriklast. USA-s on seetõttu rahulolematus Trumpi immigratsioonipoliitika suhtes kasvanud ning Valge Maja on viimasel ajal tooni muutnud.

Trump võttis ka viimases NBC teleintervjuus rändepoliitika suhtes leebema hoiaku.

"Ma õppisin, et ehk võiksime kasutada veidi pehmemat kätt. Kuid endiselt peab olema karm," ütles Trump.

Veidi varem selgus, et USA valitsus toob 700 föderaalametnikku Minneapolisest ära. Trump on juba vahetanud välja Minneapolises operatsioone juhtinud Greg Bovino, keda kritiseeriti teravalt jõuliste meetodite ning vähese koostöö eest kohalike võimude ja kogukonnaga.

Tema asemel saadeti linna kogenud immigratsiooniametnik Tom Homan. Viimane ütles kolmapäeval, et kohalikud ametnikud teevad koostööd ning nõustusid arreteeritud migrandid üle andma föderaaljõududele.

Viimased Trumpi administratsiooni sammud peaksid leevendama Minneapolises tekkinud pingeid. Homan ise ütles, et valitsus on olnud immigratsioonipoliitika jõustamisel edukas. Pärast 700 föderaalagendi lahkumist peaks Minnesota osariiki jääma veel umbes 2300 piirivalveametnikku.