Von der Leyen tegi ettepaneku uuteks Venemaa-vastasteks sanktsioonideks

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tegi reedel ettepaneku kehtestada Moskvale Ukraina sõja tõttu uus sanktsioonide pakett, mis hõlmab muu hulgas keeldu osutada teenuseid Vene toornaftat vedavatele tankeritele. Pakett on kavas heaks kiita 24. veebruaril.

Pakett on suunatud ka Vene pankade, krüptovaluutaga kauplejate ning metalliekspordi vastu.

EL-i uued sanktsioonid kehtestatakse ajal, mil Ühendriigid vahendavad Venemaa ja Ukraina vahelisi kõnelusi lahingutegevuse peatamiseks.

"Peame asjale kainelt vaatama: Venemaa tuleb läbirääkimiste laua taha tõeliste kavatsustega ainult siis, kui teda selleks survestatakse," ütles von der Leyen. "See on ainus keel, millest Venemaa aru saab. Seepärast me täna oma samme karmistamegi."

Merendusteenuste, näiteks kindlustuse ja sadamatele juurdepääsu keelamine Vene toornafta ekspordile on Brüsseli viimane katse piirata Moskva peamisi energiatulusid.

Von der Leyeni sõnul püüab EL keelu kehtestada koostöös sarnaselt mõtlevate partneritega.

Lisaks püüab Brüssel karmistada kontrolli tankerite varilaevastiku üle, mida Moskva kasutab naftaekspordi piirangutest kõrvalehiilimiseks, ning veeldatud maagaasi vedavate laevade üle.

Ühtlasi soovib ühendus kanda musta nimekirja veel 20 Vene panka ja kaalub meetmeid krüptovaluutaga kauplejate vastu, et sulgeda üks sanktsioonidest möödahiilimise kanal.

Keelatud kaupade nimekirja on kavas lisada ka Venemaa metallide, kemikaalide ja kriitiliste materjalide eksport, mille väärtus on ligikaudu 570 miljonit eurot aastas.

EL on Moskvale kehtestanud 19 sanktsioonipaketti alates sellest, kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukraina vastu täiemahulist sõda alustas.

Kuigi Venemaa majandus on rünnakule suures osas vastu pidanud, väidavad EL-i ametnikud, et probleemid kuhjuvad.

EL püüab tõkestada ka sanktsioonidest möödahiilimist, mille kaudu lahinguväljal kasutatavad võtmetähtsusega tehnoloogiad voolavad kolmandate riikide kaudu jätkuvalt Venemaale.

Ametnikud ütlesid AFP-le, et EL kaalub teatud masinate müügi peatamist Kõrgõzstanile, et vältida nende edasitoimetamist Venemaale.