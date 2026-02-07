X!

Põhjarannik: ekspertiis leidis, et Narva jalgpallihall tuleb lammutada

Narva jalgpallihall
Narva jalgpallihall Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Narva jalgpalli pneumohallile ekspertiisi teinud ettevõte jõudis seisukohale, et halli põhiosas on selle rajamisel tehtud nii suuri vigu, et kogu membraankonstruktsioon tuleb demonteerida ja uus ehitada, kirjutab Põhjarannik.

Narva linn tellis mullu ekspertiisi 2024. aastal valminud jalgpalli- ja kergejõustikuhallile. Ekspertiisi tulemus oli karm: halli põhiosa rajamisel tehti nii suuri vigu, et kogu membraankonstruktsioon tuleb demonteerida ja uus ehitada, kirjutab Põhjarannik.

Narva linnapea Katri Raik teatas aga laupäeval sotsiaalmeediapostituses, et halli ei lõhuta.

"Narva jalgpallihalli ei lõhuta maani maha. Lähiajal kohtume projekteerijate ja ehitajatega. Leiame lahenduse," lausus Raik.

Raiki sõnul peaks kohtumine toimuma lähima kahe nädala jooksul ning et jalgpallihall peab saama turvaliseks ja soojapidavaks. "Kes tegi vea, see maksab," ütles ta.

Kas hall avatakse veel sel kevadel, praegu kahjuks vastust ei ole, lisas Raik.

Mullu 21. novembril teatas Narva linnavalitsus, et neile laekunud esialgse auditi kohaselt on hall, mis maksis seitse miljonit eurot, ebaturvaline. Narva linnapea Katri Raik ütles jaanuaris, et kuniks laekub auditi lõppversioon, tohib Transi profimeeskond jalgpallihalli kasutada kolm kuni neli tundi päevas. Seda kõike eeldusel, et õues valitseb rahulik ilm, sest tiheda lumesaju tõttu võib kuppel kokku vajuda.

Trans oli varem uueks hooajaks valmistumiseks kasutanud väikest maneeži ja mullu detsembris plusskraadide korral kunstmuruväljakut.

Narva pneumohalli hädad algasid kohe pärast avamist. 2024. aasta detsembris vajus halli katus sisse, sest tugeva lumesaju ja tuule tõttu libises lumi kupli pealt alla ning kahjustas õhukanalit.

Toimetaja: Marko Tooming

