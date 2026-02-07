X!

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine mõjutab enim bussifirmasid

Luhamaa piiripunkt.
Valitsuse otsus sulgeda Koidula ja Luhamaa piiripunktid öiseks ajaks alates 24. veeburarist kolmeks kuuks puudutab enim bussifirmasid ja maanteepiiripunktide parklate operaatoreid.

Piiripunktide tööaja vähendamine on Eesti-poolne reaktsioon Venemaalt lähtunud piiriintsidentidele.

"Üks intsident oli meil Vasknarva muulil, kus Vene ametnikud ületasid meie riigipiiri. Enne seda on meil olnud tähelepanu väärt intsident Saatse saapas, kus me pidime erinevaid samme ette võtma," ütles siseminister Igor Taro.

Alates 24. veebruarist suletakse mõlemad piiripunktid õhtul kell seitse ja avatakse taas järgmise päeva hommikul kell seitse. Taro sõnul on selle otsuse eesmärk suunata senisest enam tööjõudu piiri valvamisse.

"Me ei tegele Exceli tabeli kokkuhoiuga, vaid me tegeleme piiri valvamise tõhustamisega ja piiri kaitsmise võimendamisega," lausus Taro.

"Kuna liiklusintensiivsus on madal, siis need inimesed, kellel on vaja Venemaal käia või Venemaalt Eestisse käia, saavad jätkuvalt piiri ületada, see teenus ära ei kao," lausus Kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Piiripunktide öiseks ajaks sulgemine mõjutab kõige otsesemalt bussifirmasid ja näiteks Lux Expressil tulebki oma Tallinn-Peterburi liin, mis käib üle Luhamaa piiripunkti, nüüd üle vaadata.

"Piiripunkti öise sulgemise korral neid konkreetseid väljumisi me opereerida ei saa ja seetõttu alates 24. veebruarist tühistame need õhtused väljumised, mis ületavad Luhamaa piiripunkti. Suurusjärgus 300 reisijat on sellest mõjutatud, kellega me võtame ühendust," lausus Lux Express Grupi tegevjuht Ingmar Roos.

Kaubaveod on juba praegu suures osas sanktsioneeritud ja nende maht on piltlikult öeldes vähenenud Luhamaal 90 ja Koidulas 70 veokilt ööpäevas üheksale ja seitsmele.

Koidula piiripunktis ootealateenust pakkuvast osaühingust Railservis tõdeti, et kui autosid jääb veel vähemaks, tekivad neil probleemid ära majandamisega.

"Kui pannakse ööseks kinni, kas see tähendab, et siis näiteks kaheksa või kümne auto asemel läheb üle piiri viis? Me oleme kogu aeg ohus, mingi hetk me lihtsalt ütleme lepingu üles ja ütleme vabandust, me ei saa midagi teha, meil ei ole millegi eest palka maksta töötajatele," ütles Railservis OÜ juhatuse liige Aleksei Mürisep.

Taro lisas, et Eesti samm on läbi arutatud ka Lätiga.

"Kui meie seda pudelikaela väiksemaks teeme, et siis nemad omalt poolt võimsust ei tõstaks oma piiripunktides, et ei oleks võimalik, et Venemaa mingisugust mõju ei tunne," lausus Taro.

Toimetaja: Marko Tooming

