X!

Jaapan võib liituda Ukraina abistamise algatusega

Välismaa
Jaapani raudne leedi Sanae Takaichi
Jaapani raudne leedi Sanae Takaichi Autor/allikas: SCANPIX/EPA/FRANCK ROBICHON / POOL
Välismaa

Jaapani ringhääling NHK teatas teisipäeval, et Tokyo kavatseb liituda PURL-i algatusega, mis võimaldab riikidel osta Ukrainale USA kaasaegset relvastust.

Algatus PURL on mullu suvel loodud mehhanism, mille eesmärk on tarnida Ukrainale relvi tuginedes selle kõige pakilisematele kaitsevajadustele. See võimaldab demokraatlikel riikidel rahastada Ameerika relvade ja tehnoloogiate tarnimist Ukrainale. 

Algatusega on liitunud juba 24 riiki, nende hulgas on ka kaks NATO-välist riiki. Need riigid on Austraalia ja Uus-Meremaa. NHK teatel võib algatusega liituda ka Jaapan, kuid Tokyo rahastaks ainult mittesurmava sõjavarustuse (näiteks öövaatlusseadmed ja sõidukid) tarnimist Ukrainale.

Hiljutine uudis tuli vaid paar päeva pärast seda, kui Jaapani raudne leedi Sanae Takaichi saavutas suure valimisvõidu.

Takaichi toetab karmi rändepoliitikat ja vabaturumajandust. Ta soovib tugevdada ka Jaapani sõjaväge ning on seetõttu Hiina komparteile pinnuks silmas. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:50

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

16:36

Jaapan võib liituda Ukraina abistamise algatusega

16:34

TÄNA OTSE | Predazzo hüppemäel selgub teine segavõistkondade olümpiavõitja

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

16:11

Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

15:56

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

15:53

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

15:36

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:56

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11:00

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

08:32

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

09.02

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

09.02

HTM ei tea, kelle süül SAIS3 arendus valmis ei saanud

09.02

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

09.02

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

ilmateade

loe: sport

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:34

TÄNA OTSE | Predazzo hüppemäel selgub teine segavõistkondade olümpiavõitja

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

loe: kultuur

16:11

Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

15:06

Station Narva esinejate hulka lisandusid Sadu, Skoone jt

12:38

Galerii: Tallinnas esilinastus German Golubi mängufilm "Meie Erika"

11:59

Galerii: Valgamaa tantsupäev tõi kokku noored tantsijad ja professionaalse tantsuteatri

loe: eeter

14:37

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

13:03

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

12:15

Leelo Tungal: laulusõnade kirjutamise teekond algas plikapõlve luuletusest

10:40

Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

Raadiouudised

15:35

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

15:35

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

13:40

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

13:15

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

13:05

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

12:30

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10:00

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

09:45

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

09:25

Raadiouudised (10.02.2026 09:00:00)

09.02

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo