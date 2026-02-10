Jaapan võib liituda Ukraina abistamise algatusega

Jaapani ringhääling NHK teatas teisipäeval, et Tokyo kavatseb liituda PURL-i algatusega, mis võimaldab riikidel osta Ukrainale USA kaasaegset relvastust.

Algatus PURL on mullu suvel loodud mehhanism, mille eesmärk on tarnida Ukrainale relvi tuginedes selle kõige pakilisematele kaitsevajadustele. See võimaldab demokraatlikel riikidel rahastada Ameerika relvade ja tehnoloogiate tarnimist Ukrainale.

Algatusega on liitunud juba 24 riiki, nende hulgas on ka kaks NATO-välist riiki. Need riigid on Austraalia ja Uus-Meremaa. NHK teatel võib algatusega liituda ka Jaapan, kuid Tokyo rahastaks ainult mittesurmava sõjavarustuse (näiteks öövaatlusseadmed ja sõidukid) tarnimist Ukrainale.

Hiljutine uudis tuli vaid paar päeva pärast seda, kui Jaapani raudne leedi Sanae Takaichi saavutas suure valimisvõidu.

Takaichi toetab karmi rändepoliitikat ja vabaturumajandust. Ta soovib tugevdada ka Jaapani sõjaväge ning on seetõttu Hiina komparteile pinnuks silmas.