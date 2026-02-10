Tartu ülikooli kliinikum ei suuda täita endokrinoloogia ravimahtu

Seni on Tartu ülikooli (TÜ) kliinikum suutnud tervisekassa aastaks ettekirjutatud endokrinoloogia ehk sisenõrenäärmetega seotud ravijuhtumistest täita vaid kaks protsenti. Põhjuseks on ülikooli kliinikumi endokrinoloogide puudus.

Patsientide liidu poole on pöördunud üle 30 inimese, kellel on olnud mure TÜ kliinikumi endokrinoloogi ambulatoorsele vastuvõtule saamisega.

Liidu juhi Anna Oja sõnul on suhkruhaiguse puhul regulaarne ravi oluline ning ta kahtleb, kas kliinikum suudab tervisekassa lepingut täita.

"Nad [patsiendid] on ilmselt harjunud, et nad saavad alati arsti poole pöörduda ja kui seal tekivad takistused, siis neil mõneti tekib selline paaniline olukord. See on miks inimesed pöörduvad ja küsivad, et mis nüüd edasi," ütles Oja.

Tervisekassa nentis, et aasta alguses on endokrinoloogilise abiga kliinikumis probleeme olnud, kuid järeldusi saab teha peale kvartali lõppu.

Tervisekassa partnersuhtluse portfellijuhi Ergo Pallo sõnul sõlmib tervisekassa partneritega lepinguid üheks aastaks.

Ülikooli kliinikumile on selleks aastaks endokrinoloogia ravijuhtumeid ette nähtud 8800. Jaanauriga täideti sellest aga vaid 1,5 protsenti.

"Me oleme ka selged sõnumid Tartu ülikoolile selles osas andnud, et me ootame vähemalt kvartaalse eeldatava lepingumahu täitumist," sõnas Pallo.

Tervisekassa näeb ühe lahendusena, et TÜ kliinikum ostab alltöövõtuga endokrinoloogia teenust teistelt piirkonna haiglatelt sisse.

TÜ kliinikumi ravijuhi Liis Salumäe sõnul ei ole aasta algus tõepoolest loodetud tempos läinud.

"Tartu ülikooli kliinikum võtab oma kohustusi patsientide kui ka tervisekassa ees väga tõsiselt ja me teeme endast kõik, et oma leping ära täita," sõnas Salumäe.

Enamik Ülikooli kliinikumi endokrinolooge lahkus kliinikumis lahvatanud tüli tõttu Confido erakliinikusse.

Salumäe sõnul on ülikooli kliinikum osaliselt oma endokrinoloogide ridu täiendanud, ent hetkel tegelevad endiselt sellega, et arste juurde leida.

Salumäe sõnul kasvab vastuvõttude arv lähikuudel ning need ravijuhud, millega hetkel veel tegeletakse statistikas ei kajastu. Patsientidel, kellel on mure, palub ta otse kliinikumi poole pöörduda.