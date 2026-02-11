Galerii: Tallinna Ülikooli rektoriks sai Priit Reiska

Tallinna Ülikooli (TLÜ) valimiskogu valis kolmapäeval uueks rektoriks Priit Reiska, kes juhib praegu TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituuti. Reiska leiab, et lisaks tippspetsialistide koolitamisele on oluline koolitada Eesti ülikoolides ka mõtlejaid, kes suudaksid tulevikus ühiskonda suunata.

TLÜ rektoriks kandideeris kolm kandidaati: Katrin Niglas, Priit Reiska ja Indrek Ibrus. Teise valimisvooru Ibrus ei pääsenud. Lõppvoorus sai Reiska 69, Niglas 43 häält.

Peale valimisi ütles Reiska ERR-ile, et ülikoolide rahastus on hästi oluline küsimus.

"Kuulsime just esmaspäeval, et haridus- ja teadusministeerium soovib kõrgharidusele lisaraha, aga eelkõige rakenduskõrgharidusele, mitte ülikoolidele. Me peame vaatama, mis ja mille jaoks on vajalik. Kindlasti on ülikoolide eesmärk koolitada tippspetsialiste vastavalt tööturu vajadustele, kuid ülikoolidel on ka teine suur eesmärk: me peame andma akadeemilise hariduse ja kujundama inimestes kriitilist mõtlemist," lausus Reiska.

"Peame kujundama nad suure tähega mõtlejateks, et nad hiljem ise ühiskonda suunaksid ja endale töökohti looksid. Ma usun, et see on äärmiselt oluline ja me ei saa seda tähelepanuta jätta," lisas ta.

Reiska tõi ka välja,et lisaks kasvab järgnevatel aastatel potentsiaalsete üliõpilaste arv, kuna gümnaasiumilõpetajate hulk suureneb kuni 20 protsenti.

"Eesti riigina ei tohi me jätta seda võimalust kasutamata, sest see on meile võib-olla aastakümneteks ainus sarnane tõus. Meil on põlvkond, kellele saaksime anda väga hea kõrghariduse, ning me peame selleks ressursid leidma," sõnas ta.

Reiska pooldab tasuta kõrgharidust.

"Kindlasti olen ma see rektor, kes ütleb, et kõrgharidus peaks olema tasuta, aga ainult häälekalt ütlemisest on vähe abi – meil on vaja läbimõeldumat strateegiat. Peame kaasama gümnasistid, üliõpilased ja rektorite nõukogu kaudu ka teised ülikoolid," lausus Reiska.

Uue rektori ametiaeg algab 15. mail, kui ametist lahkub praegune rektor Tõnu Viik.

Reiska on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor ning loodusteaduste didaktika teenekas professor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli füüsika erialal ning kaitsnud 1999. aastal füüsika didaktika alase doktorikraadi Kieli Ülikoolis.

Reiska teadustöö keskseks suunaks on loodusteaduste õppimise arusaadavamaks ja tõhusamaks muutmine, kasutades selleks eksperimente, arvutisimulatsioone ja digivahendeid. Oma teadustöös arendab ja kasutab ta mõistekaardi meetodit, et kaardistada õppijate teadmisi ja arusaamu.

Reiska on avaldanud üle 40 teaduspublikatsiooni ning töötanud teadurina Kieli Ülikoolis ning vanemteaduri ja hiljem professorina Tallinna Ülikoolis. Alates 2005. aastast on ta Tallinna Ülikoolis täitnud mitmeid juhtimisrolle, sealhulgas oli ta 1. septembrist 2020 kuni 15. maini 2021 Tallinna Ülikooli rektori kohusetäitja. Alates 2025. aastast on Reiska TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor.

Tallinna Ülikooli rektori valis valimiskogu, mille liikmeteks on kõik Tallinna Ülikooli nõukogu ja senati liikmed, ülikooli korralised professorid ning üliõpilaskonna volikogu poolt valitud üliõpilaste esindajad. Valimiskogu istung toimus kolmapäeval algusega kell 14.