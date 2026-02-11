X!

Eksperdid on Ukraina presidendivalimiste toimumise suhtes skeptilised

Foto: SCANPIX/AP
Ajaleht Financial Times kirjutas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski võib 24. veebruaril, täiemahulise sõja neljandal aastapäeval välja kuulutada presidendivalimised ja referendumi tulevase rahuleppe üle Venemaaga. Ukraina poliitikud ja eksperdid suhtuvad sellisesse võimalusse skeptiliselt.

Ukrainlased igatsevad küll valimisi, aga mitte sõja ajal.

"Nagu ütles mulle üks parlamendi liikmetest, siis kõik saavad aru, et lähiajal valimisi ei tule, aga kõik igaks juhuks siiski selleks valmistuvad," lausus politoloog Volodõmõr Fessenko.

Financial Timesi artikkel tulevastest valimistest ja referendumist tuli Ukraina poliitikutele ja ekspertidele üllatusena.

"Ukrainas sellist infot üldse ei ole. Kust selle võttis Financial Times, võib ainult oletada. Reaalsest vaatenurgast ei ole mingit alust rääkida, et Venemaa armee kavatseb peatuda. Lahingute intensiivsus rindel aina kasvab," sõnas New Geopolitics Research Networki analüütik Mõhhailo Samus.

Financial Times-i andmetel survestab Ukrainat valimisi läbi viima Donald Trumpi administratsioon.

"Ameeriklased tahavad kiirendada läbirääkimiste protsessi. Sellest rääkis president Zelenski, et ameeriklased tahavad rahukõnelustega juuniks ühele poole saada. Miks juuniks? Sest juulis tuleb suur aastapäev - 250 aastat Ameerika Ühendriikide loomisest. Trump tahab saavutada suure diplomaatilise võidu," ütles Fessenko.

Ukraina parlamendi opositsioon endise presidendi Petro Porošenko erakonna Euroopa Solidaarsuse näol tuletab meelde, et konkurents on ausate valimiste lahutamatu osa.

"Need ei ole valimised, kui võim, kasutades sõjaolukorra mehhanisme, lihtsalt keelab kõigile teistele kõike. Petro Porošenko suhtes on jõus niinimetatud sanktsioonid, mis praktiliselt keelavad tal kandideerida. Samuti on ilmsed sõnavabaduse ja muu sellise piirangud," sõnas Ukraina parlamendisaadik Rostislav Pavlenko erakonnasr Euroopa Solidaarsus.

Teoreetiliselt võib kujutada ette, et valimised tulevad maikuus.

"Selleks, et president sellise avalduse teeks, peab olema mingi alus. Näiteks kui Putin ütleb, et me oleme kompromissiks valmis, oleme pikalt läbi rääkinud, kirjutame nüüd alla tingimustele, et rinne külmutatakse ja siis vaatame edasi, aga me nõuame Kiievilt valimiste läbiviimist. Selline stsenaarium on võimalik, et siis president tuleb 24. veebruaril ja ütleb, et kui Putin on nõus, siis mina omalt poolt ütlen, et me oleme valmis läbi viima valimised ja siis tulevad ka tingimused. Praegu on see kõigi Ukraina seaduste järgi keelatud," lausus Samus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

