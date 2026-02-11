Võitlus Warneri pärast läks veelgi ägedamaks

Varahaldusfirmale Ancora kuulub umbes 200 miljoni dollari väärtuses Warneri aktsiaid ning investor üritab nüüd aktiivselt mõjutada meediafirma otsuseid. Ancora tahab, et Warner läheks Netflixi asemel hoopis Paramounti kontrolli alla.

Nii Paramount kui ka Netflix tunnevad huvi konkureeriva meediahiiglase Warner Bros Discovery vastu. Möödunud aasta lõpus selgus, et voogedastushiid Netflix omandab Warnerile kuuluvad filmi- ja telestuudiod.

Paramount ei andnud alla ja tegi vaenuliku ülevõtmispakkumise. Vaenuliku pakkumise korral jätkatakse tehingut ülevõetava ettevõtte (Warneri) juhtkonna vastuseisust hoolimata.

Warneri juhtkond oli varem heaks kiitnud tehingu Netflixiga ja Paramounti juht David Ellison üritab seetõttu hoopis Warneri aktsionäre ümber veenda.

Paramounti pakkumine hõlmab kõiki Warneri varasid. Kolmapäeval teataski Warneri aktsionär Ancora, et eelistab sõlmida tehingu Paramountiga. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ancora tegevuse tõttu läheb võitlus Warneri üle veelgi ägedamaks.

Ancorale kuulub üks protsent Warneri aktsiatest, samas asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et firma kavatseb osta aktsiaid juurde. Paljud Warneri aktsionärid pole veel otsustanud, kumb tehing on parem ning eeldavad, et pakkumised võivad veel muutuda. Aktsionäride hääletus peaks toimuma märtsis.

Ancora teatas veel, et tehing Paramountiga pälviks eeldatavasti ka USA regulaatorite heakskiidu. Paljud investorid eeldavad veel, et Paramount pole veel teinud oma parimat ja viimast pakkumist.