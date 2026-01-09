Tallinn kaalub uue haigla projekteerimise pausile panemist

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Riina Solman (Isamaa) andis korralduse teha õigusanalüüs, kas Tallinna uue haigla projekteerimist on võimalik kuni Euroopa Liidust raha taotlemiseni pausile panna. Samas kinnitas ta, et projekteerimisega minnakse igal juhul edasi, sest inimesed selleks on juba palgale võetud.

"Uut haiglat on loomulikult vaja ja seda ei ole keegi kunagi küsimuse alla seadnudki. Võib-olla oli see Keit Pentus-Rosimannus, kes pani omal ajal asja pausile ja võttis projektilt ära Euroopa rahastuse, kui seda oli veel võimalik riigi toega ehitada. Aga pärast seda on meil info, et vanad hooned on amortiseerunud, neid on raske kütta ja ravivõimalused on kehvad, kuna ventilatsioonisüsteemid on välja arendamata ja puudulikud. Meie ülesanne on praegu Tallinna linnavalitsusega see küsimus lahendada. Hetkel analüüsime olukorda, kuulame spetsialiste ja uurime asja. Olen kohtunud härra Popoviga, kes on suurepärane juht ja ekspert. Hetkel ei ole me saanud millegagi alustada, sest oleme võtnud üle vaid eelmise linnavalitsuse kohustuse," rääkis Solman.

"See oli eelmise linnapea utopistlik soov, millel puudus riigipoolne garantii või kokkulepe, et riik paneb õla alla. Seda on ka kõik meditsiinisektori spetsialistid öelnud, et ilma riigita on uut haiglat väga keeruline ehitada. Riik on ju stepsli välja tõmmanud ja öelnud, et raha ei ole. Sellises olukorras me täna oleme," lisas ta.

"Oleme palganud eelmise linnavalitsuse poolt kokku pandud projektimeeskonna, mis koosneb väga kõrgetasemelistest ekspertidest. Meil on võetud kohustus: ainuüksi projekteerimisleping on 27 miljonit eurot. Aga katet sellele ei ole – me kulutame iga aasta ligi miljoni, kuigi riik pole andnud mingisugust garantiid, et ta sellega pardale tuleb. Selle raha eest saaksime igal aastal ehitada ühe kooli või palju lasteaedu. Aga hetkel kujundame uut haiglahoonet, sest meeskond on palgal ja projekteerimine käib," sõnas Solman.

Solmani sõnul on ka väga keeruline juba sõlmitud lepingute puhul midagi pooleli jätta, sest kohustused on eelarves üleval. "Hetkel on minu enda sotsiaal- ja tervishoiueelarves ette nähtud ligi miljon eurot projekteerimise ja meeskonna palkade jaoks. Inimesed on teinud oma ausat tööd ja ei taha neid ka kuidagi nörritada. Meil ei ole võib-olla ka lepinguliselt võimalik midagi hetkel pausile panna," lausus ta.

Ajakirjanik Indrek Kiisler küsis, kas linnavalitsus kavatseb teha ekspertiisi, kas projekteerimist saab peatada või sellest lausa väljuda, kui on näha, et haigla ehitamiseks raha pole.

"Tõsi on see, et me kindlasti uurime ja analüüsime olukorda: kuidas on leping sõlmitud ja millised on tingimused. Me oleme vastutustundlikud valitsejad. Kui projektimeeskond on palgatud, lepingud sõlmitud ja allkirjad antud, siis tööga on alustatud. Siin on mingisugused lootusekiired minna protsessi käigus Euroopa Liidu uut rahastust küsima konsortsiumiga, mis puudutab suuremaid Eesti haiglaid – selline õhkõrn lootus on veel olemas. Meil on mõte, et teeme selle analüüsi ära, aga projekteerimisega tuleb hetkel edasi minna, kuna lepingud on sõlmitud. Pausile on keeruline panna, kui me pole saanud veel isegi teavet, kas see on võimalik," vastas Solman.

"Kui me näeme, et projekteerimisleping on 27 miljonit ja see raha tuleb tühja kulutada, siis tuleb leida mingisugune mehhanism. Kasvõi jääda ooterežiimile, kuni minnakse Euroopa Liidult raha taotlema. Uus rahastusperiood ei ole paraku sõnastatud nii, et oleks võimalik just nimelt sellisele taristule raha hankida. Oleme kohtunud ka sotsiaalminister Karmen Jolleriga (RE) ja sel teemal aru pidanud. Pigem on küsimus ju selles, et hoida olukorda kestlikuna ja praeguseid ravivõimalusi kaasajastada. Ka see on kulukas projekt, et olemasolevad haiglad toimiksid," rääkis Solman.

Samas rõhutas ta, et ei ole kahtlust, et uut haiglat oleks Eestile vaja, aga Tallinna linn seda üksinda rajada ei saa. "Tegemist oleks ikkagi tervet regiooni toetava haiglaga, mis tähendab, et riik peab siin kindlasti osalema. Nagu ma ütlesin, olen palunud õigusosakonnal juba koostada analüüsi, millised on võimalused. Aga tahan kindlasti üle toonitada, et see suurepärane ekspertidest projektimeeskond jätkab täna oma tööd. Võetud kohustused tuleb meil auga välja kanda," lõpetas Solman.