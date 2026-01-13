Tallinna linnavõim lõpetab suurhaigla projekteerimise

Tallinna võimuliit ehk Keskerakond ja Isamaa on kokku leppinud tänavuses linnaeelarves investeeringutes vähendamises ning mulluse eelarvega võrreldes on investeeringute maht väiksem ligikaudu 20 protsenti. Suurematest asjadest on maha tõmmatud Tallinna haigla projekteerimine, milleks on linna eelarvestrateegias nelja aasta peale ette nähtud ligi 30 miljonit eurot.

Linnapea Peeter Raudsepp ütles ERR-ile, et kuivõrd uue haiglakompleksi ehitamine pole siiani kindel, pole vaja ka seda praegu projekteerida.

"Me oleme selles võtnud väga ausa vaate, et tegelikult pole ju kunagi selle haigla ehitamise finantseerimine kindel olnudki. Pole kunagi olnud kindlust, et selline miljardiline investeering üldse teoks saab. Ja sellises olukorras, kus linnale on võetud kohustus umbes 30-miljoniline, oleme ette näinud selle, et see tuleb tagasi pöörata. Selle raha raiskamine ei vii meid sammugi lähemale Tallinna haiglale," ütles Raudsepp.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Riina Solman (Isamaa) andis eelmisel nädalal korralduse teha õigusanalüüs, kas Tallinna uue haigla projekteerimist on võimalik kuni Euroopa Liidust raha taotlemiseni pausile panna.

Solmani sõnul on praegu, mil riik pole nõus olnud omapoolset garantiid suurhaigla ehitamise rahastamiseks andma, väga keeruline hakata selle ehitamist kavandama.

"Oleme palganud eelmise linnavalitsuse poolt kokku pandud projektimeeskonna, mis koosneb väga kõrgetasemelistest ekspertidest. Meil on võetud kohustus: ainuüksi projekteerimisleping on 27 miljonit eurot. Aga katet sellele ei ole – me kulutame iga aasta ligi miljoni, kuigi riik pole andnud mingisugust garantiid, et ta sellega pardale tuleb. Selle raha eest saaksime igal aastal ehitada ühe kooli või palju lasteaedu. Aga hetkel kujundame uut haiglahoonet, sest meeskond on palgal ja projekteerimine käib," sõnas Solman.

Solman lisas, et uut haiglat oleks kahtlemata Eestile vaja, aga Tallinna linn seda üksinda rajada ei saa.