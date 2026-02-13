Rootsi valitsuse uuring paneb ette kriminaliseerida jõuku kuulumine

Rootsi valitsuse tellitud ja reedel avaldatud uuringus tehakse ettepanek kriminaliseerida jõuku kuulumine ja selle tegevuses osalemine.

Jõugu liikmeks olemise kriminaliseerimist soovivad nii valitsusparteid kui ka neid parlamendis toetavad Rootsi Demokraadid.

Rootsi politsei hinnangul mõistetaks valitsuse eelnõu seaduseks saamisel selle rikkumise eest aastas vangi umbes 700 inimest.

Justiitsminister Gunnar Strömmeri sõnul võimaldaks kavandatav seadus esitada senisest laiemas ulatuses süüdistusi organiseeritud kuritegevusega seotud inimestele.

"Need võivad olla jõugujuhid või teised isikud, kes ühel või teisel moel jõukude kuritegusid võimaldavad, kuid keda ei saa siduda ühegi konkreetse kuriteoga," ütles Strömmer.

Uuringus tehakse ettepanek lisada Rootsi karistusseadustikku kaks uut kuriteokoosseisu: kuritegelikku ühendusse kuulumine ning kuritegeliku ühendusega koostöö tegemine. Uuringu kohaselt saaks neid seadusi kohaldada laiale hulgale erinevatele kuritegelikele rühmitustele.

Koostööd puudutav kuriteokoosseis võiks laieneda ka advokaatidele, raamatupidajatele ja pangaametnikele, keda kahtlustatakse jõukude abistamises.

Seaduses defineeritaks kuritegelik ühendus enam kui kahest inimesest koosneva rühmitusena, mis paneb toime kuritegusid või aitab kaasa raskete kuritegude toimepanemisele eesmärgiga saada rahalist kasu või muud põhjendamatut eelist.

Rootsi on juba aastaid maadelnud tõsise jõugukuritegevuse probleemiga. Eriti jõukude juhtfiguure ja võtmeisikuid on sageli olnud raske vastutusele võtta, kuna nad ei pruugi ise otseselt kuritegude toimepanemises osaleda.