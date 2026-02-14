Sõja 1452. päev. Vene väed ründasid reede hilisõhtul droonidega Kiievit

Oluline 14. veebruaril kell 13.00:

Ööpäevaga hukkus Venemaa rünnakutes viis inimest

Ukraina kohalike võimude teatel on viimase ööpäeva jooksul Ukraina vastu suunatud Venemaa rünnakutes hukkunud vähemalt viis ja vigastada saanud 13 inimest.

Venemaa lasi öö jooksul Ukraina pihta 112 drooni ja Iskander-M ballistilise raketi, teatas õhuvägi laupäeval. Ukraina õhukaitse peatas 91 drooni. Vähemalt 18 drooni lendas läbi, tabades 11 asukohta. Kahes kohas teatati langenud droonirusudest.

Hersoni oblastis rünnati viimase ööpäeva jooksul 31 asulat, tappes kaks inimest ja vigastades nelja, ütles kuberner Oleksandr Prokudin. Hukkunute seas on 52-aastane mees.

Sumõ oblastis tappis Konotopska kogukonnale suunatud Venemaa droonirünnakus 44-aastane naine ning vigastas 16-aastast poissi ja 23-aastast meest, teatas kuberner Oleh Hrõhorov. Ta lisas, et Sumõs sai vigastada ka 22-aastane mees.

Zaporižžja oblastis sai kuberner Ivan Fedorov teatel Venemaa õhurünnakutes üks inimene surma ja kolm vigastada. Ta ütles, et päeva jooksul viisid Venemaa väed läbi 655 õhurünnakut 41 asulale Zaporižžja oblastis.

Odessa oblastis sai Venemaa droonirünnaku tagajärjel Odessale naine surma, teatas kuberner Oleh Kiper.

Reede hilisõhtul sai Kiievis vigastada kaks inimest

Reedese Vene rünnaku sihtmärgiks oli Ukraina pealinna Võšgorodi rajoon, mis asub Kiievi põhjapoolses äärelinnas. Regionaalkuberner Mõkola Kalašnõk teatas, et mees ja naine viidi rünnakus saadud vigastustega haiglasse.

"Vaenlane jätkab Kiievi oblasti tsiviilelanikkonna terroriseerimist," ütles Kalašnõk Telegrami postituses, lisades, et vigastatud meessoost ohver sai mitu šrapnellihaava ülajäsemetesse, näkku ja kaela, samas kui naisel oli luumurd.

Rünnak põhjustas piirkonnas asuvas majas tulekahju, mille kustutasid päästetöötajad.

Kahjude täielikku ulatust uuritakse, ütles Kalašnõk.

Rünnak pealinnale toimus ajal, mil Venemaa on talve jooksul intensiivistanud rünnakuid Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu, sihtides tsiviil- ja energiainfrastruktuuri kogu pealinnas. Paljud Kiievi elanikud on sunnitud kannatama elektri- ja küttekatkestuste tõttu. Temperatuur Kiievis on viimastel nädalatel langenud -20 kraadini.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 800 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 252 020 (võrdlus eelmise päevaga +1070);

- tankid 11 668 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 031 (+3);

- suurtükisüsteemid 37 282 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1645 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1300 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 134 306 (+914);

- tiibraketid 4286 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 78 388 (+120);

- eritehnika 4070 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.