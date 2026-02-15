Vastlanädal tuleb talvine

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab nõrka lund ja on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning külma on 8 kuni 15, selgema taeva all kohati kuni 20, saarte rannikul kuni 5 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja sadusid oodata pole. Paiguti on veel udu ja puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur jääb vahemikku -8 kuni -18 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja kohati sajab nõrka lund. Puhub nõrk idakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, rannikul kuni 9 meetrit sekundis ja külma on 2 kuni 10 kraadi.

Teisipäev tuleb olulise sajuta. Öösel on -10 kuni -17, mandril kohati kuni -22, saartel ja läänerannikul kuni -7 kraadi. Päeval on külma 6 kuni 10 kraadi ning tuul on nõrk.

Kolmapäeval võib paiguti sadada nõrka lund ning õhutemperatuur nii öösel kui ka päeval pisut langeb, öösel võib mandril olla kuni -26 kraadi.

Neljapäeval sajab lund juba mitmel pool ning öösel on külma keskmiselt 16, päeval 10 kraadi.

Ka reedesse jagub paiguti lund ja õhutemperatuur tõuseb veelgi.