Süsinikukvoodi hind langes viimase seitsme kuu madalaimale tasemele

Mitmed Euroopa riigijuhid ütlesid eelmisel nädalal, et EL peaks kaaluma heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) ümbervaatamist. Süsinikukvoodi hind võttis seejärel suuna alla ning jõudis viimase seitsme kuu madalaimale tasemele.

Euroopas on vaja tööstustel osta süsiniku atmosfääri paiskamiseks kvooti, mille hind kujuneb üsnagi hüplikul turul. Hind on praegu umbes 70 eurot süsiniku tonni kohta, vahendas energiaagentuur Montel.

Süsinikukvoodi hind tõusis vahepeal 93,80 euroni tonni kohta. Viimastel nädalatel on hind aga pöördunud langusesse, kuna heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) on üha suurema surve all.

"Poliitilise selguse puudumisel kaubeldakse heitkoguse ühikuga peamiselt regulatiivsete pealkirjade, mitte struktuursete pakkumise ja nõudluse tasakaalu alusel," ütlesid maaklerifirma Vertis analüütikud.

ETS-i tulevik tekitab EL-i juhtides erimeelsusi. Näiteks Tšehhi peaminister Andrej Babiš on soovitanud uuesti läbi vaadata oma varasema ettepaneku kehtestada CO2 hinnale 30 euro suurune ülempiir tonni kohta.

Ka Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles hiljuti, et heitkogustega kauplemise süsteem tuleb ümber korraldada. Praegust süsteemi on avalikult kritiseerinud veel ka Itaalia, Slovakkia ja Austria.

Samas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen võttis hiljuti ETS-i kaitseks sõna ning rõhutas, et heitkogustega kauplemise süsteem toob selgeid eeliseid. Heitkogustega kauplemise süsteem on ka EL-i kõige olulisem kliimamuutuste poliitika. Peamised kliimapoliitika suunad pandi paika Ursula von der Leyeni esimesel ametiajal.

Euroopa Liit plaanib siiski sellel aastal heitmekaubandussüsteemi üle vaadata. Kas ja mis viisil võiks süsteem muutuda, peaks täpsemalt selguma aasta teises pooles.