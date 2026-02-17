X!

Süsinikukvoodi hind langes viimase seitsme kuu madalaimale tasemele

Välismaa
Saksamaal asuv terasetehas
Saksamaal asuv terasetehas Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Julian Stratenschulte
Välismaa

Mitmed Euroopa riigijuhid ütlesid eelmisel nädalal, et EL peaks kaaluma heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) ümbervaatamist. Süsinikukvoodi hind võttis seejärel suuna alla ning jõudis viimase seitsme kuu madalaimale tasemele.

Euroopas on vaja tööstustel osta süsiniku atmosfääri paiskamiseks kvooti, mille hind kujuneb üsnagi hüplikul turul. Hind on praegu umbes 70 eurot süsiniku tonni kohta, vahendas energiaagentuur Montel.

Süsinikukvoodi hind tõusis vahepeal 93,80 euroni tonni kohta. Viimastel nädalatel on hind aga pöördunud langusesse, kuna heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) on üha suurema surve all.

"Poliitilise selguse puudumisel kaubeldakse heitkoguse ühikuga peamiselt regulatiivsete pealkirjade, mitte struktuursete pakkumise ja nõudluse tasakaalu alusel," ütlesid maaklerifirma Vertis analüütikud. 

ETS-i tulevik tekitab EL-i juhtides erimeelsusi. Näiteks Tšehhi peaminister Andrej Babiš on soovitanud uuesti läbi vaadata oma varasema ettepaneku kehtestada CO2 hinnale 30 euro suurune ülempiir tonni kohta. 

Ka Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles hiljuti, et heitkogustega kauplemise süsteem tuleb ümber korraldada. Praegust süsteemi on avalikult kritiseerinud veel ka Itaalia, Slovakkia ja Austria.

Samas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen võttis hiljuti ETS-i kaitseks sõna ning rõhutas, et heitkogustega kauplemise süsteem toob selgeid eeliseid. Heitkogustega kauplemise süsteem on ka EL-i kõige olulisem kliimamuutuste poliitika. Peamised kliimapoliitika suunad pandi paika  Ursula von der Leyeni esimesel ametiajal. 

Euroopa Liit plaanib siiski sellel aastal heitmekaubandussüsteemi üle vaadata. Kas ja mis viisil võiks süsteem muutuda, peaks täpsemalt selguma aasta teises pooles.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Montel

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:12

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves langes koha võrra Uuendatud

15:12

Züleyxa Izmailova: juhitavad võimsused vajavad juhitud energiapoliitikat

15:08

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Lia Laatsi tema 100. sünniaastapäeval

14:58

Kohus määras E-Piim Tootmisele pankrotihaldurid

14:56

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

14:55

Elenger tõstab märtsist gaasi hinda Uuendatud

14:30

Harri Tiido: Venemaa mõjutegevusest Soomes

14:24

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

14:16

Süsinikukvoodi hind langes viimase seitsme kuu madalaimale tasemele

13:49

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis märtsi EM-valikmängudeks

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

16.02

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

15:12

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves langes koha võrra Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

16.02

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

16.02

Isamaa Tartu fraktsioon arvab Kris Kärneri enda ridadest välja Uuendatud

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega

08:29

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

09:26

Autoromu registrist kustutamise lõiv tõuseb 2027. aastast 800 eurole Uuendatud

10:03

Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 860 eurole

07:39

Saksamaa on raskustes Leetu saadetavasse brigaadi sõdurite leidmisega

ilmateade

loe: sport

15:12

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves langes koha võrra Uuendatud

14:56

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

14:24

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

13:49

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis märtsi EM-valikmängudeks

loe: kultuur

12:44

Keelenupp. Milline esitäht on lepingus sobilik?

12:39

"Meie Erika" kogus avanädalavahetusel üle 13 000 külastuse

12:21

Arvustus. Cecilia pakub debüütalbumiga tasakaalu viinapudeli-tränale

11:15

Headreadi raamatuaasta blogi: Triin Soometsa "Jäälind"

loe: eeter

15:08

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Lia Laatsi tema 100. sünniaastapäeval

13:47

Tinderist tõelise armastuse leidnud paar: me ei taha teineteist muuta

12:39

Eesti Laulu finaal pani fännid juubeldama ja Jüri Muttika saali koristama

12:09

Lühinägevus levib maailmas epideemiliselt ja algab sageli juba koolieas

Raadiouudised

13:15

Tallinn tahab seadusega kehtestatud reegleid kergliikuritele

12:50

Ilm lähipäevil soojemaks ei lähe

12:25

Raadiouudised (17.02.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (17.02.2026 09:00:00)

16.02

Päevakaja (16.02.2026 18:00:00)

16.02

Üraskeid jääb Lõuna-Eestis üha vähemaks

16.02

Kapten: Botnica jaoks on tegu kõige keerulisema talvega

16.02

Tööandjad nõustusid viimaks alampalgas kokku leppima

16.02

Hinnad tõusid jaanuaris ligi neli protsenti

16.02

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo