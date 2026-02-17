PPA: kalur avastas Peipsi järve jäält õhupalli salasigarettidega

Teisipäeva ennelõunal said piirivalvurid info, et Peipsi järve jääl on pappkastidega õhupall. Lõuna piirivalvebüroo juhi hinnangul on suure tõenäosusega tegu Valgevenest Euroopasse saadetud salakaubaga.

Peipsi järve jääl olevat õhupalli märkas teisipäeval kella 11.42 ajal kohalik kalur ning ta andis sellest piirivalvuritele teada. Varnja piirivalvurid sõitsid saanidega sündmuskohale ning leidsid Peipsi järve jäält ajutisest kontrolljoonest umbes kolme kilomeetri kaugusel valge õhupalli, mille küljes kolm kasti.

Piirivalvurid tuvastasid, et kastides olid salasigaretid. Need võeti ühes õhupalliga kaasa ning viidi esmalt piirivalvekordonisse. Valgevene maksumärkidega salasigaretid anti üle maksu- ja tolliametile. Maksu- ja tolliamet uurimisosakonna ametnikud avastasid õhupalli külge kinnitatud kastidest kokku 30 000 Valgevene maksumärkidega sigaretti.

Lõuna piirivalvebüroo juhi Meelis Saarepuu sõnul on Eestisse jõudnud sigarettide näol suure tõenäosusega tegemist Valgevenest Euroopasse saadetud salakaubaga.

"Kuna seni on taoliste õhupallide liikumine olnud aktiivsem just Lätis ja Leedus, siis oleme varemgi nendega infot vahetanud ning suhtleme ka tänase juhtumi valguses täiendavalt sealsete kolleegidega. Lähinaabrite sõnul on salakaupa vedavate pallide liikumisteekond ettearvamatu. See sõltub suuresti tuulest ja ilmastikuoludest ning on sageli prognoosimatu, kus need alla tulevad. Täna Peipsi järvel avastatud palli liikumistrajektoor on veel selgitamisel," lisas Saarepuu

Kalur avastas Peipsi järve jäält õhupalli salasigarettidega. Autor/allikas: PPA

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul ei ole salakauba toimetamine õhupalliga Eestis esmakordne juhtum.

"Ka varem on Eestisse jõudnud salakaupa vedanud õhupalle, kuid senistel juhtudel on need siia maandunud ilmastikuolude tõttu juhuslikult ning Eesti ei ole olnud nende sihtriik. Praegu analüüsime kõiki asjaolusid, et selgitada välja, kas seekord püüti salakaupa Eestisse toimetada sihipäraselt," ütles Kuus.

Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on maksu- ja tolliamet alustanud väärteomenetlust.