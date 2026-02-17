Kuuba majandus sai kütusepuuduse tõttu veel ühe valusa löögi

Kanada kaevandusettevõte Sherritt teatas teisipäeval, et peatab USA kehtestatud kütuseblokaadi tõttu Kuubas oma põhitegevuse, mis on järjekordne löök kommunistliku saareriigi raskustes majandusele.

Torontos asuv firma teatas, et peatab kaevandustegevuse Moa nikli- ja koobaltikaevanduses, mis kuulub ühisomandisse Kuuba valitsusega.

Moa on üks Kuuba suurimaid tööstusprojekte ja valitsuse jaoks oluline tuluallikas.

Kaevandus toodab igal aastal kümneid tuhandeid tonne koobaltit ja niklit – akude ja sulamite tootmises kasutatavaid kriitilise tähtsusega mineraale.

Sherritt teatas, et peab töötlemistehase järgmise nädala jooksul ooterežiimile panema.

"Ettevõte on saanud teate, et kavandatud kütusetarneid Moale ei täideta ning tarnete taastamise ajakava ei ole praegu teada," teatas Sherritt.

Aastaid kurnava kütusepuudusega võitlev Kuuba on jõudnud murdepunkti, kuna USA president Donald Trump astub samme kommunistliku riigi naftast ilmajätmiseks.

Kõige olulisem toornafta voog liitlaselt Venezuelalt kuivas kokku pärast Nicolas Maduro kukutamist ja Trump on ähvardanud tollidega kõiki teisi riike, kes püüavad tühimikku täita.