Eesti 200 poliitikute võimuvõitlus riigikaitsekomisjonis: kes saab eelnõu ettekandjaks?

Riigikogu riigikaitsekomisjonis puhkes tüli küsimuses, kes esindab riigikogu kõnepuldis ajateenijate keeleoskuse nõude kehtestamise seaduseelnõu. Pretendentideks on komisjoni liige Peeter Tali ja komisjoni esimees Kalev Stoicescu, kes mõlemad on Eesti 200 liikmed.

Komisjonis algatatud eelnõu kohaselt peavad kõik ajateenistusse asuvad kutsealused oskama alates 2027. aastast eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Kui kutsealune ei ole omandanud haridust eesti keeles või tema oskust pole võimalik andmekogude põhjal tuvastada, peab ta tegema kohustusliku keeleeksami.

Eelnõu esimeseks lugemiseks on vaja määrata põhiettekandja, millele kandideerivad nii Stoicescu kui ka Tali. Mõlemad on Eesti 200 liikmed. ERR-i käsutuses on osapoolte tuline kirjavahetus, mille avaldamist peab toimetus õigustatuks, kuna see ilmestab poliitilist võimuvõitlust.

"See asi on juba piisavalt inetu. Kuulasin audiosalvestusest järgi Peeter Tali sekkumist ja karjumist," kirjutas Stoicescu, millele Tali omakorda reageeris.

Kirjavahetus kahe Eesti 200 saadiku vahel läks nii tuliseks, et komisjoni ametnik palus mitte panna teda "keerulisse olukorda" ja "võimalusel lahendada erimeelsused omavahel".

ERR-ile keeldus Stoicescu teemat sisuliselt kommenteerimast, nimetades kirjavahetuse lekitamist komisjoni siseasjaks.

"Mina esitasin lihtsalt oma kandidatuuri. Olen tööd teinud ja tõin välja oma põhjendused ning varem protokollitu," ütles Stoicescu. Ta lisas, et võib kandidatuuri tagasi võtta, kuid ei soovinud kommenteerida suhteid Taliga.

Peeter Tali omakorda kinnitas, et vaatamata eriarvamustele on tal komisjoni esimehega head suhted. "Me oleme vaielnud. Arvan, et komisjon teeb oma otsuse ettekandja osas homme (neljapäeval)," sõnas Tali.

Ta lükkas ümber väited konfliktist ja keeldus samuti kirjavahetuse sisu kommenteerimast, pidades lekitamist ebaõigeks. Tali sõnul algas vaidlus soovist protokollida istungil toimunu täpselt. "Ma ei vastanud viimasele e-kirjale, et mitte valada õli tulle," lisas Tali.

Riigikaitsekomisjoni kirjavahetus muutmata kujul:

See asi on juba piisavalt inetu. Kuulasin audiosalvestusest järgi Peeter Tali sekkumist ja karjumist. Ta koguni ei soovinud lubada komisjonil teha otsust variandi 1 ja 2 vahel karjudes, et istungi aeg on läbi jne.

Teeme siis nii, et protokolli ei lähe ükski viide 664 UA ettekandja küsimusele. Tegelikult see polnudki 9.02 RIKK istungi teema. Ettekandjaks soovivad saada nii Kalev Stoicescu, kui Peeter Tali. Ma usun, et komisjoni liikmetel on piisavalt selge, mida üks ja teine soovija on teinud ja ei ole teinud selle seaduse eelnõu jaoks, kes on olnud selle poolt või vastu ja kas kellelegi on tehtud liiga või mitte. Iga RIKK liige teeb oma otsuse.

Meenutuseks, et 18.12.2025 toimunud RIKK istungi lõpus, turvaruumis, Peeter Tali karjumise peale otsustasime temale vastu tulles mitte jätkata KVTS UA menetlemist 12. või 13.01.2026, kuna ta oli Küprosel, vaid 15.01, nagu see sündis. Siis ta hääletas sisuliselt 664 UA algatamise vastu. Nüüd ta tahab olla selle eelnõu ettekandja, kui keegi teine, mina, on kogu töö koos paljude teiste asjaosalistega ära teinud.

Eriti inetu ja ebaõiglane on süüdistus, et 664 UA ettevalmistamiseks kokku kutsutud töögrupi ajad (kaks järjestikust kolmapäeva, kell 10.30 ja 9.00) olid spetsiaalselt niimoodi mõeldud, et need oleksid Peeter Talile ebamugavad. Minu teada on kolmapäeviti kell 9-12 fraktsioonide aeg. Kui Peeter Tali oleks soovinud töögrupi töös osaleda, siis ta oleks saanud seda teha. Mina lubasin temale kollegiaalselt, et informeerin teda töögrupis arutatust, mida ma ka tegin. Ta oli kogu aeg kursis. Need ajad pidid ju sobima ka kõikidele teistele asjaosalistele täitevvõimust.

Ja lõpuks, kui Peeter Tali oleks eelnõu sisuliselt 664 UA toetanud, algusest peale, ka töögrupi tööd toetanud ja seda enda peale võtnud (palunud seda teha), siis ma oleksin seda meeleldi võimaldanud ja tema nõudmine olla ettekandja oleks ka õigustatud. Aga see pole paraku nii.

Parimate soovidega,

Kalev Stoicescu

...

Selline sõnastus sobi kindlasti mitte. Vaata eelmist meili. Ma ei ole mitte kunagi öelnud, et riigikaitsekomisjon on teinud otsuseid minu selja taga.

Lugupidamisega,

Peeter Tali

...

Siia on ühildatud mõlema osapoole soovid sõnastuseks. Peeter Talil ei olnud mikrofoni sees, kuid tema seisukoht on siiski kuuldav.

Seega pakume järgnevat sõnastust:

Peeter Tali avaldas soovi olla algatatava eelnõu ettekandja, põhjendades seda asjaoluga, et tegemist on kaitseväeteenistuse seadus ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (664 UA) tuleneva küsimuse lahendamisega. Nimetatud eelnõu on seadusena jõustunud ning selle ettekandja oli Peeter Tali.

Kalev Stoicescu pakkus samuti ennast eelnõu ettekandjaks ning selgitas, et oli oma soovist Peeter Talile teada andnud juba nädal varem. Ta põhjendas oma soovi sellega, et tegemist on uue eelnõuga. Tema sõnul oli Peeter Tali varasema kaitseväeteenistuse seaduse muutmise eelnõu ettekandja, mille Riigikogu vastu võttis ja Vabariigi President välja kuulutas, kuid käesolev eelnõu on eraldiseisev ja uus algatus. Kalev Stoicescu tõi esile, et Peeter Tali oli riigikaitsekomisjoni istungil ainsana uue (664 UA) eelnõu algatamise vastu, mis on protokollitud, ning samuti oli ta ainsana vastu töögrupi moodustamisele uue eelnõu väljatöötamiseks, mis on samuti protokollitud. Stoicescu selgitas, et tema kutsus kokku töögrupi ning viis läbi vajaliku töö koostöös asjast huvitatud riigikaitsekomisjoni liikmete ning Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, KRA, Haridus- ja Teadusministeeriumi, HARNO, Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni Sihtasutuse ning Justiits- ja Digiministeeriumi esindajatega. Töögrupp töötas välja kaks varianti, mille vahel tegi riigikaitsekomisjon valiku 9. veebruaril 2026. Osalesin aktiivselt avalikus kommunikatsioonis antud küsimuses.

Peeter Tali vastas, et tema ei olnud Kalev Stoicescu ettepaneku vastu töögrupi moodustamiseks ning et riigikaitsekomisjon tegi otsused, tema selja taga ehk tema puudumisel.

Palun mitte panna konsultanti keerulisse olukorda.

Võimalusel lahendada erimeelsused omavahel, kui see tulemust ei anna, siis 16.02.2026 komisjonis hääletatakse eelnõu ettekandjat.

Vajadusel saaksite kuulata HANS-u salvestisest.

Aivar Engel (riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja – toim)

...

Sellisel juhul palun lisada protokolli ka Peetri ja minu poolt antud selgitused ja repliigid, mida kuulsid kõik / nii mõnedki kohalviibijad (arvestades, et Peeter sekkus minu jutu vahele, et pakkuda ennast esimesena ettekandjaks).

Nimelt:

Kalev Stoicescu pakkus ennast ettekandjaks ning selgitas, et ta rääkis Peeter Talile juba nädal varem oma soovist olla uue eelnõu (664 UA) ettekandja järgmistel kaalutlustel:

1. Tegemist on täiesti uue eelnõuga. Peeter Tali oli teise (eelneva) KVTS-i muutmise eelnõu ettekandja, mida Riigikogu vastu võttis ja VP välja kuulutas.

Peeter Tali oli ainsana RIKK-is antud uue eelnõu (664 UA) algatamise vastu. See on protokollitud.

2. Peeter Tali oli ainsana RIKK-is töögrupi moodustamise vastu uue eelnõu (664 UA) välja töötamiseks. Ka see on protokollitud.

3. Kalev Stoicescu kutsus kokku töögrupi ja viis kogu vajaliku töö läbi asjast huvitatud RIKK liikmetega, kaitseministeeriumi, kaitseväe, KRA, Haridus- ja teadusministeeriumi, HARNO, Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni SA ning Justiits- ja digiministeeriumi esindajatega.

4. Töögrupp töötas välja need kaks varianti, mis olid laual ja mille vahel tegi RIKK valiku 9.02.2026.

5. Kalev Stoicescu osales aktiivselt ka avalikus kommunikatsioonis antud küsimuses.

6. Peeter Tali väitis, Kalev Stoicescule vastates, et tema ei olnud Kalev Stoicescu ettepaneku vastu töögrupi moodustamiseks ning RIKK tegi otsused (täpsustamata millised) tema selja taga ehk tema puudumisel.

Palun lisada need olulised selgitused protokolli.

Kalev Stoicescu

...

Palun täpsusta protokolli lõiku enne otsuste osa. Praegu on istungil räägitu järjekord vale.

Mina avaldasin soovi olla eelnõu ettekandja, sest olen olnud KVTS parandusi juhtinud ja 664 UA ettekandja. Siis ütles Kalev, et ka tema tahab olla eelnõu ettekandja.

Protokollis peaks olema nii:

Peeter Tali avaldas soovi olla algatatava eelnõu ettekandja, sest oli KVTS ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tegemist on seadusena jõustunud eelnõust (664 UA) tuleneva küsimuse lahendamisega ja selle eelnõu ettekandja oli tema. Ka Kalev Stoicescu avaldas soovi olla eelnõu ettekandja kuna ta komisjoni esimehena kutsus kokku ja juhatas eelnõu ettevalmistavat töögruppi.

Lugupidamisega,

Peeter Tali