Neljapäev on talviselt külm

Läti rannikule jõuab väike rahumeelne madalrõhkkond ja toob meilegi veidi lund. Enamasti tuleb 1 kuni 3 sentimeetrit lisaks, seda põhiliselt maa lääne- ja lõunaossa, üsna väike on võimalus Virumaal ja Peipsi ääres. Õhk on külm, aga pilvise taeva all on jahtumine väiksem ja temperatuurid jäävad -20 kraadi piirist kõrgemale. Päeval väike keeris hääbub ja suuremat lumelisa enam anda ei suuda. Piki Venemaa lääneserva tüürib lõunavoolus ärksam madalrõhkkond, aga selle tihedam sajuala meie piiresse ei jõua.

Neljapäeva ööl on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, öö hakul võib rannikul ka tuisata. Ida pool on selgimisi ja suuremat sadu ei tule. Puhub kagu- ja idatuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on -11 kuni -16, Ida-Eestis võib kohati -18 kuni -19 kraadini langeda, saartel vastu Läänemerd on pehmem.

Hommik on enamasti pilvine. Kohati sajab lund. Kirde- ja idatuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on -10 kuni -15, maa idaservas võib paar-kolm kraadi külmem olla.

Päeval on pilves taevas ka selgemaid laike. Lund sajab kohati ja sajuhulk on üsna väike. Tuul puhub idakaarest, pärastlõunal põhjakaarest 2-8, Soome lahe ääres puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -6 kuni -9, Virumaal ja Peipsi ääres kuni -13 kraadi.

Reedel on mõjusam kõrgrõhuala ja sadu ei tule. Öö tuleb -15 kraadi ümber, päev -3 kraadist saartel -7 kuni -8 kraadini mandril, Virumaal ja Peipsi ääres -10 kraadi ümber.

Laupäev on madalrõhkkonna survel tugeva lõunatuulega. Lumi jõuab pärastlõunal saartele ja õhtuks mandrile. Külm tõmbub tagasi. Nädal lõpeb sajuga, kuid kas ka sulale läheb, on veel küsimärk.