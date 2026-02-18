X!

Neljapäev on talviselt külm

ilm
Metsatööd talvel. Pilt on illustratiivne.
Metsatööd talvel. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: RMK
ilm

Läti rannikule jõuab väike rahumeelne madalrõhkkond ja toob meilegi veidi lund. Enamasti tuleb 1 kuni 3 sentimeetrit lisaks, seda põhiliselt maa lääne- ja lõunaossa, üsna väike on võimalus Virumaal ja Peipsi ääres. Õhk on külm, aga pilvise taeva all on jahtumine väiksem ja temperatuurid jäävad -20 kraadi piirist kõrgemale. Päeval väike keeris hääbub ja suuremat lumelisa enam anda ei suuda. Piki Venemaa lääneserva tüürib lõunavoolus ärksam madalrõhkkond, aga selle tihedam sajuala meie piiresse ei jõua.

Neljapäeva ööl on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, öö hakul võib rannikul ka tuisata. Ida pool on selgimisi ja suuremat sadu ei tule. Puhub kagu- ja idatuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on -11 kuni -16, Ida-Eestis võib kohati -18 kuni -19 kraadini langeda, saartel vastu Läänemerd on pehmem.

Hommik on enamasti pilvine. Kohati sajab lund. Kirde- ja idatuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on -10 kuni -15, maa idaservas võib paar-kolm kraadi külmem olla.

Päeval on pilves taevas ka selgemaid laike. Lund sajab kohati ja sajuhulk on üsna väike. Tuul puhub idakaarest, pärastlõunal põhjakaarest 2-8, Soome lahe ääres puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -6 kuni -9, Virumaal ja Peipsi ääres kuni -13 kraadi.

Reedel on mõjusam kõrgrõhuala ja sadu ei tule. Öö tuleb -15 kraadi ümber, päev -3 kraadist saartel -7 kuni -8 kraadini mandril, Virumaal ja Peipsi ääres -10 kraadi ümber.

Laupäev on madalrõhkkonna survel tugeva lõunatuulega. Lumi jõuab pärastlõunal saartele ja õhtuks mandrile. Külm tõmbub tagasi. Nädal lõpeb sajuga, kuid kas ka sulale läheb, on veel küsimärk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:45

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

21:37

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

21:33

Tartus on väikseid nurgapoode jäänud aina vähemaks

21:21

Alajahtumise tagajärjel on surnud tänavu 13 inimest

21:18

Saaremaa võimuliitu ähvardab erimeelsuste tõttu lagunemine

21:18

Neljapäev on talviselt külm

21:05

USA energiaminister: IEA peab lõpetama kliimamuutustele keskendumise

20:55

"Pealtnägija": Eestis leviv tätoveerimisbuum murrab põlvkondade ja ametite piire

20:44

ISW: Venemaa piirab Trumpi viha kartuses õhurünnakuid Uuendatud

20:41

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

14:11

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

04:55

"Kindralid" panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:18

Kas Karis soovitas Michalil välisministri välja vahetada?

07:20

Stellantis toob Euroopas tagasi diiselmootorid

20:44

ISW: Venemaa piirab Trumpi viha kartuses õhurünnakuid Uuendatud

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

08:10

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

17.02

Muuseumid: koolid ei julge enam muuseumidesse tulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:45

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

21:37

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

20:41

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

20:26

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali Uuendatud

loe: kultuur

18:51

Grigorjeva: inimkond võiks hakata enda kohta teistsuguseid lugusid rääkima

17:08

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

16:51

Vaata: Kumu 20. sünnipäeva vestlusring "Uus kunstimuuseum: kirik või kaubamaja?"

16:20

Berliini filmifestivali päevik: Lance Hammeri "Queen at Sea" ei jäta kedagi külmaks

loe: eeter

20:55

"Pealtnägija": Eestis leviv tätoveerimisbuum murrab põlvkondade ja ametite piire

20:13

"Pealtnägija": kohtumine vanapaariga, kes soovib kasutada abistatud enesetappu

15:46

"Pealtnägija": identiteedivarguse ohver sai kohtus kõvasti kõrvetada

15:06

Roman Zaštšerinski: meie vanaemade toidud on juba natuke unustatud kunst

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (18.02.2026 18:00:00)

17:55

Õiguskantsleri hinnangul pole Haapsalu LV osasid detaiplaneeringuid kehtetuks tunnistades käitunud õigesti

17:55

Lõuna-Eesti turismisihtkohad pakuvad tänavu vähem eripakette

16:25

Muudatusettepanekud panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

15:25

Raadiouudised (18.02.2026 15:00:00)

12:55

Politsei ja päästeamet rõdul suitsetamise keelu seadusesse kirjutamist ei poolda

12:20

Raadiouudised (18.02.2026 12:00:00)

10:30

USA süüdistab Belgia valitsust juudiviha õhutamises

10:05

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

10:05

Raadiouudised (18.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo