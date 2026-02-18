X!

USA energiaminister: IEA peab lõpetama kliimamuutustele keskendumise

Välismaa
USA energiaminister Chris Wright
USA energiaminister Chris Wright Autor/allikas: SCANPIX/EPA/YOAN VALAT
Välismaa

USA energiaministri Chris Wrighti sõnul peaks Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) loobuma kliimaküsimustele keskendumisest.

"Soovin saada kõigi teiste riikide toetuse koostööle selles väärikas organisatsioonis, et paneksime IEA kliimaküsimustest loobuma. See on poliitiline teema," ütles Wright IEA ministrite tasandi kohtumisel Pariisis.

Wrighti sõnul loodi IEA keskenduma energiajulgeolekule ja sellega peaks see tegelema ka edaspidi.

Wright ähvardas juba varem, et Ühendriigid lahkuvad IEA-st, kui organisatsioon ei lõpeta roheenergia toetamist.

USA president Donald Trump on vastu kliimamuutustevastastele rahvusvahelistele lepetele.

Trumpi juhtimisel lahkus USA ka Pariisi kliimaleppest. Trumpi administratsioon tahab riigis suurendada hoopis fossiilkütuste tootmist ning kärbib keskkonnaeeskirju.

Kriitikud muretsevad nüüd, et Trumpi administratsiooni tegevus kahjustab rahvusvahelist kliimakoostööd.

Laiapõhjaline tervise- ja keskkonnaorganisatsioonide koalitsioon teatas kolmapäeval ühises pressiteates, et kaebab USA keskkonnakaitseagentuuri (EPA) kohtusse. Organisatsioonid peavad ebaseaduslikuks agentuuri otsust tühistada EPA varasem kasvuhoonegaaside ohtlikkuse hinnang.

Kõnealuses 2009. aastal tehtud hinnangus leitakse, et kliimaheitmed on oht rahvatervisele ja heaolule. Ulatuslikule teaduslikule uuringule tuginev hinnang on viimastel aastakümnetel olnud USA kliimapoliitikat suunav tegur.

"Pärast seda, kui kaks aastakümmet teaduslikke tõendeid on 2009. aasta hinnangut toetanud, ei saa agentuur usutavalt väita, et see on nüüd vigane, ütles keskkonnaorganisatsiooni Environmental Law & Policy Center jurist Brian Lynk pressiteates.

Lisaks 2009. aasta hinnangule loobus EPA muuhulgas ka uuematele sõidukitele kehtestatud heitkoguste piirangutest. Mitmete keskkonnaorganisatsioonide esindajate sõnul saavad EPA värskest otsusest kasu ainult suured naftafirmad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/STT

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:45

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

21:37

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

21:33

Tartus on väikseid nurgapoode jäänud aina vähemaks

21:21

Alajahtumise tagajärjel on surnud tänavu 13 inimest

21:18

Saaremaa võimuliitu ähvardab erimeelsuste tõttu lagunemine

21:18

Neljapäev on talviselt külm

21:05

USA energiaminister: IEA peab lõpetama kliimamuutustele keskendumise

20:55

"Pealtnägija": Eestis leviv tätoveerimisbuum murrab põlvkondade ja ametite piire

20:44

ISW: Venemaa piirab Trumpi viha kartuses õhurünnakuid Uuendatud

20:41

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

14:11

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

04:55

"Kindralid" panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:18

Kas Karis soovitas Michalil välisministri välja vahetada?

07:20

Stellantis toob Euroopas tagasi diiselmootorid

20:44

ISW: Venemaa piirab Trumpi viha kartuses õhurünnakuid Uuendatud

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

08:10

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

17.02

Muuseumid: koolid ei julge enam muuseumidesse tulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:45

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

21:37

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

20:41

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

20:26

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali Uuendatud

loe: kultuur

18:51

Grigorjeva: inimkond võiks hakata enda kohta teistsuguseid lugusid rääkima

17:08

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

16:51

Vaata: Kumu 20. sünnipäeva vestlusring "Uus kunstimuuseum: kirik või kaubamaja?"

16:20

Berliini filmifestivali päevik: Lance Hammeri "Queen at Sea" ei jäta kedagi külmaks

loe: eeter

20:55

"Pealtnägija": Eestis leviv tätoveerimisbuum murrab põlvkondade ja ametite piire

20:13

"Pealtnägija": kohtumine vanapaariga, kes soovib kasutada abistatud enesetappu

15:46

"Pealtnägija": identiteedivarguse ohver sai kohtus kõvasti kõrvetada

15:06

Roman Zaštšerinski: meie vanaemade toidud on juba natuke unustatud kunst

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (18.02.2026 18:00:00)

17:55

Õiguskantsleri hinnangul pole Haapsalu LV osasid detaiplaneeringuid kehtetuks tunnistades käitunud õigesti

17:55

Lõuna-Eesti turismisihtkohad pakuvad tänavu vähem eripakette

16:25

Muudatusettepanekud panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

15:25

Raadiouudised (18.02.2026 15:00:00)

12:55

Politsei ja päästeamet rõdul suitsetamise keelu seadusesse kirjutamist ei poolda

12:20

Raadiouudised (18.02.2026 12:00:00)

10:30

USA süüdistab Belgia valitsust juudiviha õhutamises

10:05

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

10:05

Raadiouudised (18.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo