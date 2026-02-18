USA energiaminister: IEA peab lõpetama kliimamuutustele keskendumise

"Soovin saada kõigi teiste riikide toetuse koostööle selles väärikas organisatsioonis, et paneksime IEA kliimaküsimustest loobuma. See on poliitiline teema," ütles Wright IEA ministrite tasandi kohtumisel Pariisis.

Wrighti sõnul loodi IEA keskenduma energiajulgeolekule ja sellega peaks see tegelema ka edaspidi.

Wright ähvardas juba varem, et Ühendriigid lahkuvad IEA-st, kui organisatsioon ei lõpeta roheenergia toetamist.

USA president Donald Trump on vastu kliimamuutustevastastele rahvusvahelistele lepetele.

Trumpi juhtimisel lahkus USA ka Pariisi kliimaleppest. Trumpi administratsioon tahab riigis suurendada hoopis fossiilkütuste tootmist ning kärbib keskkonnaeeskirju.

Kriitikud muretsevad nüüd, et Trumpi administratsiooni tegevus kahjustab rahvusvahelist kliimakoostööd.

Laiapõhjaline tervise- ja keskkonnaorganisatsioonide koalitsioon teatas kolmapäeval ühises pressiteates, et kaebab USA keskkonnakaitseagentuuri (EPA) kohtusse. Organisatsioonid peavad ebaseaduslikuks agentuuri otsust tühistada EPA varasem kasvuhoonegaaside ohtlikkuse hinnang.

Kõnealuses 2009. aastal tehtud hinnangus leitakse, et kliimaheitmed on oht rahvatervisele ja heaolule. Ulatuslikule teaduslikule uuringule tuginev hinnang on viimastel aastakümnetel olnud USA kliimapoliitikat suunav tegur.

"Pärast seda, kui kaks aastakümmet teaduslikke tõendeid on 2009. aasta hinnangut toetanud, ei saa agentuur usutavalt väita, et see on nüüd vigane, ütles keskkonnaorganisatsiooni Environmental Law & Policy Center jurist Brian Lynk pressiteates.

Lisaks 2009. aasta hinnangule loobus EPA muuhulgas ka uuematele sõidukitele kehtestatud heitkoguste piirangutest. Mitmete keskkonnaorganisatsioonide esindajate sõnul saavad EPA värskest otsusest kasu ainult suured naftafirmad.