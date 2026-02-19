X!

Tallinkil oli raske aasta, kahanesid nii kasum kui käive

uudised
Laevad sadamas.
Laevad sadamas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
uudised

Tallink Grupil oli juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul raske aasta: konsolideeritud käive langes 20 miljoni euro võrra 756 miljoni euroni ning kaubamaht vähenes viiendiku võrra, põhjuseks keerulised ajad Eesti, Soome ja Rootsi majanduses. Viking Line'il õnnestus samas pisut kasvatada nii müügitulu kui ka puhaskasumit.

Tallink Groupi kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli eelmisel aastal 765,3 miljonit eurot, aasta varem oli see 785,8 miljonit eurot ehk üle 20 miljoni euro suurem.

Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 130,1 miljonit eurot ja seegi langes aastaga tunduvalt, 2024. aastal oli see 175,2 miljonit eurot. Auditeerimata puhaskasum kahanes eelnenud aasta 40,3 miljoni euro juurest mullu 17,3 miljoni euroni.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles ERR-ile, et aasta oli raske.

"Majandustes on keeruline seis ja see peegeldub ka Tallinki tulemustes. Kindlasti kehvad tulemused, aga siit saab kindlasti paremaks minna," sõnas Nõgene.

Tema sõnul ei ole 2024. ja 2025. aasta kasuminumbreid päris võrreldavad, sest üle-eelmise aasta kasum sisaldas ka ühe laeva müügist saadud erakorralist kasumit, kuid kokkuvõttes on mullune tulemus Tallinkile siiski kehv.

"Eks Tallink on sama majanduse nägu, kus me toimetame," lisas ettevõtte juht ja märkis, et Tallinki-suurusele ettevõttele pole 130 euro suurune EBITDA piisav ning tuleb tööd teha, et see paremaks muutuks.

Mõjureid on aga mitmeid, alates Ukraina sõjast kuni selleni, et Tallinki põhiturg Soome ei ole näidanud mingitki majanduskasvu. Soomest sõltub aga nii Eesti majandusele kui ka Tallinkile väga palju nii kaubavedudes, ekspordis kui ka reisijavoogudes.

Kontsern vedas eelmisel aastal kokku 5,531 miljonit reisijat, mida on 0,9 protsendi võrra vähem kui 2024. aastal. Nõgene märkis, et praegune laevade arv liinidel on reisijate arvu seisukohalt optimaalne.

Kaubaveoühikute vedu vähenes märksa enam, 19,2 protsendi võrra, sõiduautosid veeti aga 760 473, mida oli 2,2 protsenti vähem kui eelnenud aastal.

Tallink Groupi juhatus tegi ettepaneku tasuda 2026. aastal dividendi kuus senti aktsia kohta.

Viking Line'i reisijate arv püsis stabiilne

Viking Line'i konsolideeritud müügitulu oli eelmisel aastal 480,9 miljonit eurot, aasta varem aga 480,2 miljonit eurot. Muid äritulusid teeniti 1,5 miljonit eurot ja maksueelne kasum oli 18,9 miljonit eurot, mis võrreldes 2024. aastaga veidi langes – toona oli see 19,8 miljonit.

Puhaskasum kasvas 15,9 miljoni euro juurest 2024. aastal 16 miljoni euro juurde.

Alanud aastal loodab Viking Line teenida eelmise aastaga võrreldavat või veidi suuremat maksueelset kasumit. Samas tõdes ettevõte, et märkimisväärne ebakindlus, mille põhjuseks on pikaleveninud majanduslangus, püsib ning sellel on inimeste tarbimiskäitumisele jätkuvalt negatiivne mõju.

Ebakindlust suurendab Viking Line'i hinnangul ka geopoliitiline olukord, eelkõige selle võimalik mõju energiahindadele ja heitkoguste kvootidele. Need tegurid kokku raskendavad reisijatega seotud turu arengu hindamist ning prognoosimise kindlus on piiratud.

Viking Line'i tegevjuht ja president Marcus Risberg ütles, et praegu on ettevõtte jalgealune stabiilsem kui enne pandeemiat ning vilja on kandnud nende pingutused, et saavutada tõhusus ja kulud kontrolli alla saada.

"Üha tihedamas konkurentsis suutsime säilitada kogu aasta vältel stabiilsed reisijamahud. Kaubaveo segment oli tugev ning aastaga püstitasime kaubaveos rekordi – see on meie tugevuse selge märk ning sihikindla turunduse ja tugeva operatiivse võimekuse tulemus," lisas Risberg.

Viking Line'i juhatus tegi ettepaneku maksta dividendi kuni üks euro aktsia kohta kahes osas nii, et 50 senti makstakse selle aasta mais ja teine osa septembris.

Eckerö Line avalikustab kontserni mullused majandustulemused märtsis.

Toimetaja: Karin Koppel, Toomas Pott, Lauri Varik

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:42

Trump võib kasutada Chagose saarestikku Iraani pommitamiseks

14:40

VAATA OTSE | Kas Ilves ja Teder mahuvad esikümnesse? Uuendatud

14:29

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi Uuendatud

14:18

Tallinkil oli raske aasta, kahanesid nii kasum kui käive

14:14

Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

14:13

Ike Volkov: ehitisregistrist – kuulan, loen ja imestan

14:09

Kristina Kallas: Eesti ei toeta chat control'i

14:07

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

14:06

Soolised eripärad süvenevad ajus alates murdeeast

14:02

Eestis on Rail Balticu raudtee kilomeetri hind mitu miljonit Lätist odavam

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

18.02

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

18.02

Kas Karis soovitas Michalil välisministri välja vahetada?

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

18.02

"Pealtnägija": identiteedivarguse ohver sai kohtus kõvasti kõrvetada

11:08

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

18.02

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

07:36

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

07:03

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

08:01

USA on koondanud Iraani lähistele suurimad sõjajõud pärast 2003. aastat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:40

VAATA OTSE | Kas Ilves ja Teder mahuvad esikümnesse? Uuendatud

14:14

Meeste kurlinguturniiril said kõik poolfinalistid paika

13:40

Serviti jätkas meistriliigas võidulainel

13:10

Sabonist sel hooajal rohkem NBA väljakul ei näe

loe: kultuur

13:16

Galerii: Kumus esilinastus dokumentaalfilm Raine Karbist

11:35

Aivar Kulli ajalootund. Karl Ast Rumori ajaloofilosoofia

10:37

Otse kell 19: Vanemuises antakse üle Tartu Kultuurikandja 2025 auhinnad

10:30

Ansambel Tulem: kõige olulisem on, et muusika oleks südamega tehtud

loe: eeter

14:07

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

13:18

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

12:18

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

10:03

Galerii ja videod: R2 minilaivide uue hooaja avas Cecilia

Raadiouudised

12:40

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

12:30

Reede tuleb tugevneva tuulega

12:20

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

09:45

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

09:40

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

09:35

Mitmel pool sajab lund

09:20

Raadiouudised (19.02.2026 09:00:00)

18.02

Päevakaja (18.02.2026 18:00:00)

18.02

Õiguskantsleri hinnangul pole Haapsalu LV osasid detaiplaneeringuid kehtetuks tunnistades käitunud õigesti

18.02

Lõuna-Eesti turismisihtkohad pakuvad tänavu vähem eripakette

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo