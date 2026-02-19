Tallinkil oli raske aasta, kahanesid nii kasum kui käive

Tallink Grupil oli juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul raske aasta: konsolideeritud käive langes 20 miljoni euro võrra 756 miljoni euroni ning kaubamaht vähenes viiendiku võrra, põhjuseks keerulised ajad Eesti, Soome ja Rootsi majanduses. Viking Line'il õnnestus samas pisut kasvatada nii müügitulu kui ka puhaskasumit.

Tallink Groupi kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli eelmisel aastal 765,3 miljonit eurot, aasta varem oli see 785,8 miljonit eurot ehk üle 20 miljoni euro suurem.

Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 130,1 miljonit eurot ja seegi langes aastaga tunduvalt, 2024. aastal oli see 175,2 miljonit eurot. Auditeerimata puhaskasum kahanes eelnenud aasta 40,3 miljoni euro juurest mullu 17,3 miljoni euroni.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles ERR-ile, et aasta oli raske.

"Majandustes on keeruline seis ja see peegeldub ka Tallinki tulemustes. Kindlasti kehvad tulemused, aga siit saab kindlasti paremaks minna," sõnas Nõgene.

Tema sõnul ei ole 2024. ja 2025. aasta kasuminumbreid päris võrreldavad, sest üle-eelmise aasta kasum sisaldas ka ühe laeva müügist saadud erakorralist kasumit, kuid kokkuvõttes on mullune tulemus Tallinkile siiski kehv.

"Eks Tallink on sama majanduse nägu, kus me toimetame," lisas ettevõtte juht ja märkis, et Tallinki-suurusele ettevõttele pole 130 euro suurune EBITDA piisav ning tuleb tööd teha, et see paremaks muutuks.

Mõjureid on aga mitmeid, alates Ukraina sõjast kuni selleni, et Tallinki põhiturg Soome ei ole näidanud mingitki majanduskasvu. Soomest sõltub aga nii Eesti majandusele kui ka Tallinkile väga palju nii kaubavedudes, ekspordis kui ka reisijavoogudes.

Kontsern vedas eelmisel aastal kokku 5,531 miljonit reisijat, mida on 0,9 protsendi võrra vähem kui 2024. aastal. Nõgene märkis, et praegune laevade arv liinidel on reisijate arvu seisukohalt optimaalne.

Kaubaveoühikute vedu vähenes märksa enam, 19,2 protsendi võrra, sõiduautosid veeti aga 760 473, mida oli 2,2 protsenti vähem kui eelnenud aastal.

Tallink Groupi juhatus tegi ettepaneku tasuda 2026. aastal dividendi kuus senti aktsia kohta.

Viking Line'i reisijate arv püsis stabiilne

Viking Line'i konsolideeritud müügitulu oli eelmisel aastal 480,9 miljonit eurot, aasta varem aga 480,2 miljonit eurot. Muid äritulusid teeniti 1,5 miljonit eurot ja maksueelne kasum oli 18,9 miljonit eurot, mis võrreldes 2024. aastaga veidi langes – toona oli see 19,8 miljonit.

Puhaskasum kasvas 15,9 miljoni euro juurest 2024. aastal 16 miljoni euro juurde.

Alanud aastal loodab Viking Line teenida eelmise aastaga võrreldavat või veidi suuremat maksueelset kasumit. Samas tõdes ettevõte, et märkimisväärne ebakindlus, mille põhjuseks on pikaleveninud majanduslangus, püsib ning sellel on inimeste tarbimiskäitumisele jätkuvalt negatiivne mõju.

Ebakindlust suurendab Viking Line'i hinnangul ka geopoliitiline olukord, eelkõige selle võimalik mõju energiahindadele ja heitkoguste kvootidele. Need tegurid kokku raskendavad reisijatega seotud turu arengu hindamist ning prognoosimise kindlus on piiratud.

Viking Line'i tegevjuht ja president Marcus Risberg ütles, et praegu on ettevõtte jalgealune stabiilsem kui enne pandeemiat ning vilja on kandnud nende pingutused, et saavutada tõhusus ja kulud kontrolli alla saada.

"Üha tihedamas konkurentsis suutsime säilitada kogu aasta vältel stabiilsed reisijamahud. Kaubaveo segment oli tugev ning aastaga püstitasime kaubaveos rekordi – see on meie tugevuse selge märk ning sihikindla turunduse ja tugeva operatiivse võimekuse tulemus," lisas Risberg.

Viking Line'i juhatus tegi ettepaneku maksta dividendi kuni üks euro aktsia kohta kahes osas nii, et 50 senti makstakse selle aasta mais ja teine osa septembris.

Eckerö Line avalikustab kontserni mullused majandustulemused märtsis.