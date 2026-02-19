X!

Õpetajate sõnul on kaitseväes keele õpetamisele mitmeid takistusi

Eesti
Foto: Karl Jakob Toplaan
Eesti

Kaitseväes ajateenijatele eesti keele õpetajad osutavad takistustele, mis tekivad, sest keeleõpe pole tegelikult kaitseväe ülesanne. Kui järgmisest aastast jõustub uus kord, mis suunab juba kutsealused B-1 taset saavutama, soovitavad õpetajad nõrkade keeleteadmisetega noortele intensiivkursusi.

Ajateenija keeleõpe ei ole väljaõppe põhiosa. Seda tunneb pahatihti õpetaja omal nahal, ütleb suvest sõduritele eesti keelt õpetav Kaja keeltekooli õpetaja Anu Kihulane.

"Nad on kas kuskil metsas või linnalahingut pidamas, aga mina seda ei tea. Sest minuni info ei jõua. Mul ei ole ühtegi kontakti. Sõidan 35 kilomeetrit ühes suunas, pärast sõidan 35 kilomeetrit tagasi," ütles Kihulane.

Teine nüanss on abivahendite kasutamise võimalus väeosa territooriumil, ütleb õpetaja.

"Meil ei ole ruuterit. Ma saan aru, et see on nagu turvalisuse küsimus natuke. Aga praegu hetkel päris olulised teemad, mis puudutavad ju vahetult sõdurpoisse, nende keeleõpet - me ei saa vaadata uudiseid ja mul on ka paljud keeleõpet huvitavamaks tegevad äpid, mida ma saaksin kasutada," rääkis Kihulane.

Lisaks on venelaste keeleoskus ebaühtlane - paljudel on kutsekoolist või ülikooli esimese kursuse järel keel suus, teistel oskus nõrk. Seega on otsus, õpetada B-1 tase enne kaitseväkke võtmist selgeks juba kutsealustele, mõistlik.

"Isik selle eelnõu kohaselt suunatakse keeleõppesse integratsiooni sihtasutusse. Seal kestab see keeleõpe seitse kuni üheksa kuud. Ja sellele järgneb B-1 eksami sooritamine. Palju konkreetse indiviidi jaoks seda aega kulub, see sõltub ka palju sellest, milline on konkreetse kutsealuse baastase," ütles kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler Margit Gross. 

Keeleõpetaja ütleb oma kogemusest, et viletsa taseme puhul toimib intensiivkursus. Mida vähem tunde päevas, mida vähem õppepäevi nädalas, seda rohkem ajaraiskamist.

"No võiks olla keeleõpe iga päev. Päris intensiivne. Neli akadeemilist tundi äkki miinimum. 200 tundi oleks päris hea," ütles Anu Kihulane.

Eelnõu järgi peaks uus keeleõppe süsteem kutsealustele jõustuma järgmisest aastast.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:42

VAATA OTSE | Petrõkina tegi puhta vabakava, millega vastavad soosikud? Uuendatud

22:35

Läänemetsa hinnangul pole Reformierakond energeetikas kriitilisi otsuseid teinud

22:33

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

22:06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Kallas õppevahendite eest maksmisest: kirjutame juhendi veel täpsemaks

21:40

Lõuna-Eestis ehitati suurim lumememm

21:23

Tallinna plaan suunata tramm Putukaväilale tekitab kohalikes vastakaid tundeid

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:58

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

21:01

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

22:33

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

22:42

VAATA OTSE | Petrõkina tegi puhta vabakava, millega vastavad soosikud? Uuendatud

07:36

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

00:44

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA Uuendatud

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

18.02

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

07:03

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

ilmateade

loe: sport

22:42

VAATA OTSE | Petrõkina tegi puhta vabakava, millega vastavad soosikud? Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 19. veebruar

22:24

Petrõkina slovakist superfänn: tema nägemine on kingitus

22:15

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

loe: kultuur

18:54

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

18:53

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

18:01

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

17:15

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

loe: eeter

15:36

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

14:07

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

13:18

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

12:18

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (19.02.2026 18:00:00)

18:30

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi

17:40

Riik paneb uued tuuleenergia arendusalad enampakkumisele

15:45

Raadiouudised (19.02.2026 15:00:00)

15:25

Soome eluasemeturg elavneb

12:40

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

12:30

Reede tuleb tugevneva tuulega

12:20

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

09:45

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

09:40

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo