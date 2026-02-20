X!

WSJ: Trump kaalub Iraanile piiratud sõjalist lööki

Välismaa
Iraani pealinn Teheran
Iraani pealinn Teheran Autor/allikas: SCANPIX/Iran. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Välismaa

Wall Street Journali andmetel kaalub USA president Donald Trump Iraanile piiratud sõjalise löögi andmist, et sundida riiki sõlmima tuumalepet. Piiratud löök oleks mõeldud Teherani survestamiseks, kuid jääks allapoole täiemahulise rünnaku läve, mis võiks kaasa tuua ulatusliku vastulöögi.

Asjaga kursis olevate isikute sõnul oleks rünnaku sihtmärgiks mõned sõjalised või valitsusobjektid ning kui president annab loa, võiks see toimuda juba lähipäevil. Kui Iraan keeldub endiselt täitmast Trumpi nõudmist lõpetada uraani rikastamine, vastaks USA laiaulatusliku kampaaniaga režiimi rajatiste vastu, mille võimalik eesmärk oleks Teherani režiimi kukutamine.

Võimalus anda piiratud löök viitab sellele, et Trump võib olla valmis kasutama sõjalist jõudu mitte ainult karistusena leppest keeldumise eest, vaid ka USA-le sobiva kokkuleppe ettevalmistamiseks. Üks allikas märkis, et Trump võib rünnakuid järk-järgult intensiivistada, alustades väiksematest ja liikudes suuremate löökideni, kuni Iraani režiim kas peatab oma tuumategevuse või langeb.

Piirkondliku ametniku sõnul sunniks piiratud löök Iraani läbirääkimistest pikemaks ajaks loobuma, eriti kuna Teherani ametnikud valmistavad praegu ette vastust USA nõudmistele.

Ei ole selge, kui tõsiselt Trump seda võimalust pärast nädalaid kestnud arutelusid kaalub, kuigi kõrged nõunikud on seda talle korduvalt pakkunud. Ametnike sõnul on viimase aja arutelud keskendunud pigem laiaulatuslikumatele kampaaniatele.

Neljapäeval ütles Trump, et kaheteistkümne päeva jooksul otsustab ta oma järgmised sammud Iraani suhtes. Hiljem täpsustas ta ajakirjanikele, et tähtaeg on maksimaalselt umbes kaks nädalat. "Me saavutame kokkuleppe ühel või teisel viisil," lausus ta.

Valge Maja pressiesindaja Anna Kelly keeldus USA edasisi samme kommenteerimast, märkides, et "ainult president Trump teab, mida ta võib teha või tegemata jätta".

Ametnike sõnul pole Trump veel otsustanud üheski mahus rünnakut tellida, kuigi ta kaalub erinevaid variante alates nädalasest rünnakute seeriast režiimimuutuse saavutamiseks kuni väiksemate löökideni Iraani valitsus- ja sõjaväeobjektide pihta.

Mõned USA ametnikud ja analüütikud on hoiatanud, et sellised rünnakud õhutaksid Iraani vastulöögile, mis tõmbaks USA tõenäoliselt Lähis-Idas sõtta ja seaks ohtu piirkondlikud liitlased.

Trumpi kaalutlused meenutavad tema esimesel ametiajal peetud debatti seoses Põhja-Korea vastu niinimetatud "verise nina" strateegia kasutamisest. 2018. aastal, mil Washingtoni ja Pyongyangi vahel valitses terav tuumaretoorika, kaalus Trumpi esimene administratsioon piiratud ennetavat lööki Põhja-Koreale. See samm pidanuks näitama, kui tõsiselt suhtub USA Pyongyangi tuumaprogrammi lõpetamisse.

Trump ja tema meeskond otsustasid toona Põhja-Koread mitte rünnata. Selle asemel alustas president diplomaatilisi suhteid Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga, kuigi kolm kohtumist ei veennud autokraati oma relvadest loobuma.

USA kõrged ametnikud kohtusid sel nädalal läbirääkimisteks Iraani esindajatega.

USA soovib Teherani tuumategevuse lõpetamist ning piiranguid Iraani ballistiliste rakettide programmile ja toetusele piirkondlikele rühmitustele. Iraan on laiaulatusliku kokkuleppe tagasi lükanud ja pakkunud seni oma tuumategevuse osas vaid tühiseid järeleandmisi, eitades taaskord, et on kunagi soovinud tuumarelva hankida.

Patiseis, mille murdmist peavad USA ametnikud üha ebatõenäolisemaks, ja Ühendriikide sõjalise kohalolu tugevdamine Iraani lähedal on suurendanud rünnakute tõenäosust.

Iraani ametnikud on ähvardanud vastata igasugustele rünnakutele maksimaalse jõuga. Teisipäevastes sotsiaalmeediapostitustes teatas režiimi kõrgeim juht Ali Khamenei, et tema väed võivad uputada USA lennukikandja ja lüüa Ameerika sõjaväge "nii rängalt, et see ei suuda enam püsti tõusta".

Iraan suhtub Trumpi diplomaatilistesse tähtaegadesse juba ettevaatlikult. Eelmisel aastal teatas Valge Maja, et annab Iraanile sarnase tuumaleppe sõlmimiseks kaks nädalat. Kuid vaid paar päeva hiljem ründasid B-2 pommitajad ja teised üksused kolme Iraani tuumaobjekti, pidurdades riigi tuumaprogrammi.

Viimaste päevade lennujälgimisandmete ja USA ametniku sõnul on Ühendriigid jätkanud moodsate hävitajate F-35 ja F-22 viimist Lähis-Idasse. Teel on ka teine lennukikandja koos ründe- ja elektrisõjapidamise lennukitega. Saabumas on ka juhtimis- ja kontrolllennukid, mis on asendamatud suurte õhukampaaniate korraldamisel. Viimastel nädalatel on piirkonda paigutatud ka olulised õhukaitsesüsteemid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Wall Street Journal

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:59

WSJ: Trump kaalub Iraanile piiratud sõjalist lööki

05:24

Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase

04:47

Kantar Emor: veebruaris kasvas toetus sotsiaaldemokraatidele

04:45

ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmesus maksab Eestile 30 000 eurot aastas

04:43

Märtsis algavad e-katseeksamid toovad õpilaste ette uut laadi ülesandeid

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:58

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

19.02

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

19.02

Sõja 1457. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis Uuendatud

19.02

Briti politsei pidas kinni endise prints Andrew Uuendatud

19.02

Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

19.02

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

19.02

Kaupmeeste hirm: kas septembris rakenduv nõue sunnib osa kaupa hävitama?

19.02

USA on koondanud Iraani lähistele suurimad sõjajõud pärast 2003. aastat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:58

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

loe: kultuur

19.02

Raudsepp: komöödia mängimine on nagu sportlikuks soorituseks valmistumine

19.02

Maria Faust: oleme kahtlaselt vaiksed ja kahtlaselt meelelahutuslikud

19.02

Jaan Krossi auhinna pälvis ajaloolane Mart Kuldkepp

19.02

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

loe: eeter

19.02

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

19.02

Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

19.02

Olümpiajänesed: püüdsime sportlastelt natuke võistluspinget maha võtta

19.02

Robin Juhkental: olen muusikuna pidanud taluma inetusi ja füüsilisi ründeid

Raadiouudised

19.02

Päevakaja (19.02.2026 18:00:00)

19.02

Harju maakohus mõistis Iisraeli kodaniku FSB heaks luuramises süüdi

19.02

Riik paneb uued tuuleenergia arendusalad enampakkumisele

19.02

Raadiouudised (19.02.2026 15:00:00)

19.02

Soome eluasemeturg elavneb

19.02

Kruuse: riik peab leidma võimaluse E-Piima raskuste tõttu kannatanud tootjaid aidata

19.02

Reede tuleb tugevneva tuulega

19.02

Raadiouudised (19.02.2026 12:00:00)

19.02

Eesti asub katsetama sotsiaalse kiirabi teenust

19.02

Lumine talv on toonud suusakeskustesse rohkelt külastajaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo