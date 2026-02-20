X!

Laupäeva õhtul tuleb lund

Foto: Ken Mürk/ERR
Euroopa sisealadel valitsesid reedel rahulikku ilma tagavad kõrgrõhkkonnad: üks kese asus Kesk-Euroopa, teine Pürenee poolsaare kohal. Nende kahe vahel kulges sajuvöönd Põhjamerelt üle Madalmaade ja Kesk-Euroopa Balkani poolsaareni.

Ümber mandri-Euroopa tegutsesid mitmed madalrõhualad – päev oli vihmane Briti saartel, lund ja lörtsi sadas mitmel pool Norras ja kohati lund ka Rootsis ja Baltimaades.

Laupäeva öösel paikneb Baltimaade kohal kõrgrõhuala põhjaserv ning öö tuleb mõõdukate külmakraadidega ja sajuta, kuid tugevneva edela- ja lõunatuulega. Skandinaavia vallutab aga Põhjamerelt saabuv madalrõhuala koos lumesajuga. Päeval liigub see ida poole ja toob tublisti lund Soome ja pärastlõunaks ka meie saartele ja läänerannikule. Pühapäeval liigub madalrõhuala aeglaselt üle Soome itta ja selle lohk üle Eesti, tuues meile lund, lörtsi ja kohati ka vihma. Püsib jäävihmaoht ja laialdaselt esineb jäidet. Pärastlõunal eemaldub sadu idapiiri taha, tuul pöördub loodesse ja ilm külmeneb.

Öö tuleb laialdaselt selge või vähese, saartel vahelduva pilvisusega. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid ilm püsib sajuta ja paiguti on pinnatuisku. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, saartel ja läänerannikul seitse kuni 13, iiliti 20 m/s. Külma on kaks kuni 12 kraadi, saarte läänerannikul on õhutemperatuur null kraadi lähedal.

Hommik on peamiselt sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul neli kuni 15, vastu Läänemerd iiliti kuni 21 m/s. Külma on neli kuni kümme kraadi, saartel ja läänerannikul null kuni miinus kolm kraadi.

Laupäeva ennelõuna on olulise sajuta, pärastlõunal sajab saartel lund, sekka ka lörtsi. Õhtul jõuavad lumepilved mandri lääneossa ja on ka tuisku. Puhub edela- ja lõunatuul neli kuni 14, iiliti 20 m/s. Õhutemperatuur on null kuni miinus neli, saarte rannikul kuni pluss üks kraad.

Pühapäev toob mitmele poole lund ja lörtsi ning sadu taandub pärastlõunaks idapiiri taha. Öösel on null kuni miinus kuus, päeval miinus neli kuni pluss üks kraad. Esmaspäeva öösel sajab lund eelkõige saartel ja mandri lääneservas, päeval juba mitmel pool ning õhutemperatuur pisut langeb. Teisipäeval ja kolmapäeval sajab mitmel pool lund öösel, päevad on olulise sajuta ja õhutemperatuur püsib miinuspoolel.

Toimetaja: Mari Peegel

