X!

Esmaspäeval võib teedel esineda libedust

ilm
Libe tee.
Libe tee. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
ilm

Saabuval ööl liigub üle Eesti itta kõrgrõhuhari. Peale keskööd hakkab pilvisus siiski tihenema, kuid sadu oodata pole. Päeval jääb Eesti Peipsi tagant üle Soome lahe ulatuva kõrgrõhuvööndi ja üle Läänemere lõunaosa itta kulgeva madalrõhuvööndi piirile. Lääne-Eestis on taevas pilves, ida pool on pilvisus vahelduv. Mõnel pool on oodata lund ja pinnatuisku.

Öösel hakkab lääne poolt alates pilvisus tihenema. Sademeid oodata pole, kuid paiguti on udu ning põhjarannikul ka pinnatuisku. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, öö hakul põhjarannikul loode- ja läänetuul 4-10, iiliti 15 m/s. Külma on 8 kuni 16, rannikul kohati 2 kuni 7 kraadi. Teedel on libedust!

Esmaspäeva hommik tuleb Lääne-Eestis pilvine, ida pool vahelduva pilvisusega. Ilm on sajuta, kuid paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga, läänerannikul mõõdukas kagutuul. Miinuskraade on 8 kuni 14, saartel ja läänerannikul 2 kuni 7.

Päeval on taevas muutlik. Saaremaal ja Liivi lahe piirkonnas sajab kohati vähest lund ning rannikul on pinnatuisku. Tuul puhub idakaarest 2-8, saartel ja läänerannikul 4-10, iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Vabariigi aastapäev tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta. Kui öötundidel on külma 5 kuni 16, siis päeval 2 kuni 8 kraadi. Kolmapäeval on pilvisus vahelduv ning ilm sajuta. Kui sel päeval on veel külma keskmiselt 6, siis neljapäeval 0 ning reedel sooja 2 kraadi. Neljapäeval on pilvi enam ning kui ennelõunal sajab mõnel pool veel lund, siis pärastlõunal juba kõikjal pigem vihma või jäävihma. Reedel sajab vihma, lörtsi ja jäävihma juba laialdasemalt ning teedel on jäidet.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:22

Setomaal tähistati maaselitsa lõppu

21:19

Eesti ainus soolestikumasin aitab teadlastel uurida seedimist ja selle protsesse

21:16

Esmaspäeval võib teedel esineda libedust

21:15

Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

21:02

VAATA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga Uuendatud

20:35

Üle Setomaa tähistati pühapäeval võinädala ehk maaselitsa lõppu

20:34

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

20:16

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

19:49

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha Uuendatud

19:41

Norra oli mängude edukaim medalimaa, tugevalt esines ka võõrustaja Itaalia Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

13:06

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga Uuendatud

08:21

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

21.02

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

17:59

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

17:11

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

21.02

Trump kehtestas kõikide riikide impordile 15-protsendilised tollimaksud Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

21.02

Riik saatis tippjuhid ligi 160 000 euro eest spaasse kriisijuhtimist õppima

21.02

Eesti kaalub toiduainete märgistamise süsteemi kasutusele võtmist

ilmateade

loe: sport

21:15

Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

21:02

VAATA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga Uuendatud

20:34

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

20:16

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

loe: kultuur

15:38

German Golubi järgmisest filmist "Teie teenistuses" ilmus esimene lühiklipp

15:31

Loomingu Raamatukogus ilmus itaalia kirjaniku Natalia Ginzburgi romaan "Perekonnaleksikon"

13:05

Berliini filmifestivali Kuldkaru võitis poliitiline draama "Kollased kirjad"

12:45

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 laureaadid

loe: eeter

16:12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

13:41

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

13:21

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

10:57

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

Raadiouudised

18:50

Berliini filmifestivali võitis Türgi päritolu Saksa režissööri Ilker Tšataki draama "Kollased kirjad"

18:50

Tartu teadlased ja looduskaitsjad muretsevad rohealade niitmiste pärast, mida linnavalitsus plaanib

18:35

Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna kunagise linavabriku territooriumile kavandatava elu- ja ärikvartali detailplaneeringu

18:30

Vanade autode ringlusest kadumine on muutunud

10:40

Tuleva nädala ilm on muutlik, nädala lõpus võib sadada vihma

21.02

Pärnu Muuseumis on uus püsinäitus „Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker”

21.02

Paides vahetub linnapea

21.02

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

20.02

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo