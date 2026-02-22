Esmaspäeval võib teedel esineda libedust

Saabuval ööl liigub üle Eesti itta kõrgrõhuhari. Peale keskööd hakkab pilvisus siiski tihenema, kuid sadu oodata pole. Päeval jääb Eesti Peipsi tagant üle Soome lahe ulatuva kõrgrõhuvööndi ja üle Läänemere lõunaosa itta kulgeva madalrõhuvööndi piirile. Lääne-Eestis on taevas pilves, ida pool on pilvisus vahelduv. Mõnel pool on oodata lund ja pinnatuisku.

Öösel hakkab lääne poolt alates pilvisus tihenema. Sademeid oodata pole, kuid paiguti on udu ning põhjarannikul ka pinnatuisku. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, öö hakul põhjarannikul loode- ja läänetuul 4-10, iiliti 15 m/s. Külma on 8 kuni 16, rannikul kohati 2 kuni 7 kraadi. Teedel on libedust!

Esmaspäeva hommik tuleb Lääne-Eestis pilvine, ida pool vahelduva pilvisusega. Ilm on sajuta, kuid paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga, läänerannikul mõõdukas kagutuul. Miinuskraade on 8 kuni 14, saartel ja läänerannikul 2 kuni 7.

Päeval on taevas muutlik. Saaremaal ja Liivi lahe piirkonnas sajab kohati vähest lund ning rannikul on pinnatuisku. Tuul puhub idakaarest 2-8, saartel ja läänerannikul 4-10, iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Vabariigi aastapäev tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta. Kui öötundidel on külma 5 kuni 16, siis päeval 2 kuni 8 kraadi. Kolmapäeval on pilvisus vahelduv ning ilm sajuta. Kui sel päeval on veel külma keskmiselt 6, siis neljapäeval 0 ning reedel sooja 2 kraadi. Neljapäeval on pilvi enam ning kui ennelõunal sajab mõnel pool veel lund, siis pärastlõunal juba kõikjal pigem vihma või jäävihma. Reedel sajab vihma, lörtsi ja jäävihma juba laialdasemalt ning teedel on jäidet.