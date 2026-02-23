X!

Ungari blokeeris EL-i Venemaa-vastased sanktsioonid ja laenu Ukrainale

Ungari peaminister Viktor Orban Budapestis parlamendi ees
Ungari peaminister Viktor Orban Budapestis parlamendi ees Autor/allikas: SCANPIX/Zoltan Mathe/MTI via AP
Ungari vastuseisu tõttu ei saavutanud Euroopa Liidu riigid kokkulepet Venemaale uue sanktsioonipaketi kehtestamises ega Ukrainale 90 miljardi euro suuruse laenu andmises.

Ungari jäi esmaspäeval kindlaks oma vetole, millega tõkestab nii uued Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaale kui ka laenu Ukrainale.

Samal ajal ähvardab Ukraina esmaspäevane rünnak naftajuhet Družba teenindavale Venemaa pumbajaamale veelgi kahjustada Kiievi ja Budapesti vahelisi niigi pingelisi suhteid.

Euroopa välisministrid püüdsid Brüsselis veenda Ungarit ja Slovakkiat taganema oma ähvardustest karistada Ukrainat viivituste pärast Venemaa naftatarnete taastamisel läbi nõukogudeaegse naftajuhtme.

Pingete edasise kasvu oht suurenes aga pärast öist droonirünnakut, mille eest võttis vastutuse Kiiev. Rünnak põhjustas tulekahju pumpamisjaamas, mis asub Venemaa-Ukraina piirist enam kui 1200 kilomeetri kaugusel. Ukraina ei jaganud üksikasju rünnaku laiema mõju kohta naftajuhtmele.

Kiievi sõnul sai Družba naftajuhe, mis tarnib siiani Venemaa naftat läbi Ukraina territooriumi Euroopasse, kahjustada kuu aega tagasi Vene droonirünnakus ning seda parandatakse nii kiiresti kui võimalik. Slovakkia ja Ungari, kus asuvad EL-i ainsad kaks naftatöötlemistehast, mis sõltuvad endiselt Družba kaudu saabuvast naftast, süüdistavad viivituses Ukrainat.

"See sõltub Ukrainast, kas tarned naftajuhtmes taastuvad või mitte. On üha selgem, et seisame silmitsi avaliku poliitilise šantaažiga," ütles Ungari peaminister Viktor Orbán Budapestis parlamendi ees. "Ungari valitsus ei alistu ühelegi väljapressimisele."

Ukraina välisminister Andri Sõbiha märkis sotsiaalmeedias, et Ungaril ja Slovakkial ei tohiks lubada hoida tervet Euroopa Liitu pandivangis, ning kutsus neid üles konstruktiivsele koostööle ja vastutustundlikule käitumisele.

Nii Ungari kui ka Slovakkia liidrid on eristunud Euroopa üldisest konsensusest ja säilitanud tihedad suhted Moskvaga.

Uudisteagentuuri Reuters nähtud kirjas teatas Orbán Euroopa Ülemkogu eesistujale Antonio Costale, et naftajuhtme seisak on "provotseerimata vaenulik akt, mis õõnestab Ungari energiajulgeolekut". Ta tõotas blokeerida 90 miljardi euro suuruse laenu andmise seni, kuni probleem on lahendatud. Samuti on Ungari tõkestanud viimase Venemaa-vastase sanktsioonipaketi vastuvõtmise.

Lisaks ähvardasid Ungari ja Slovakkia peatada erakorralise elektrienergia ekspordi Ukrainale, kui naftatarned ei taastu. Slovakkia seadis tähtajaks esmaspäeva, kuid süsteemihalduri SEPS andmetel eksport siiski jätkus.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Ungari blokeeris EL-i Venemaa-vastased sanktsioonid ja laenu Ukrainale

