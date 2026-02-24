X!

Vaata uuesti: lipuheiskamine Pika Hermanni torni Tallinnas

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti vabariigi 108. sünnipäeva auks toimusid üle Eesti pidulikud lipuheiskamised. Lipp kerkis hümni saatel Tallinnas Pika Hermanni torni kell 7.32.

Tseremoonial pidas kõne riigikogu esimees Lauri Hussar. Õnnistussõnad ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti luges ette lavakunstikooli üliõpilane Alex Paul Pukk.

Kuberneri aeda olid rivistatud akadeemiliste ühenduste, isamaaliste organisatsioonide ja koolide liputoimkonnad.

Sündmusest tegi otseülekande Eesti Rahvusringhääling. Saadet juhtis Merilin Pärli.

Toimetaja: Mari Peegel

Eesti vabariik 108

Viimased teleuudised

