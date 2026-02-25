Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada
Trammide 2 ja 4 liiklus on katkenud enne Lubja peatust seoses omavahelise liiklusõnnetusega. Õnnetuses on viis kannatanut.
"Liinide 2 ja 4 trammiliiklus on katkenud vähemalt paariks tunniks seoses ühe trammi teisele otsasõiduga," teatas Tallinna transpordiamet.
Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kiira Udu teatas, et sai PPA sai kolmapäeval kell 10 teate liiklusõnnetusest Tallinnas Lubja tänaval.
Esialgsetel andmetel pidurdas kesklinna suunas liikunud tramm järsult, mille tagajärjel kukkus üks trammis olnud reisija ja sai vigastada. Vigastada saanud reisijale kutsuti kiirabi ning tramm liikus edasi.
Sündmuskohalt liikuma hakanud trammi järel sõitnud teine tramm tegi otsasõidu vältimiseks äkkpidurduse, mille tagajärjel sõitis kolmandana liikunud tramm teisele tagant sisse.
Kiirabi toimetas haiglasse kontrolli viis inimest. Trammiliiklus on sündmuskohal suletud. Kõik trammijuhid olid kained.
Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel, lisas pressiesindaja.
Toimetaja: Mari Peegel